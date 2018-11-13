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      Військові тренування та проросійські організації: як Кремль влаштовує провокації на Закарпатті

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      Росія влаштовує провокації на Закарпатті для дестабілізації кордонів ЄС, – EU Observer
      Росія влаштовує провокації на Закарпатті для дестабілізації кордонів ЄС, – EU Observer / Фото з відкритих джерел

      Розвиток конфлікту на Закарпатті може свідчити про спроби Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Євросоюзу. Москва фінансує угорські праворадикальні організації для проведення інформаційної кампанії проти НАТО і ЄС.

      Про це заявив керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна Джеймс Вілсон, пише EU Observer.

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      Так, автор наголошує, що Угорщина є ключовою матою провокаційних дій, які спонсорує Росія.

      "Європейські лідери, ймовірно, залишаються сліпими щодо того, що відбувається, і не здатні визнати потенційну загрозу, яка виникає для цивілізованої демократії", – зазначає він.

      Вілсон стверджує, що угорські праворадикальні організації за рахунок Москви проводять агресивну інформаційну кампанію проти НАТО і ЄС. Окрім того, вони намагаються викривити події, що розгортаються на сході України.

      До таких проросійських організацій автор статті зараховує "Нову угорську гвардію", "Молодіжний рух шістдесяти чотирьох округів", "Юнацьку армію", "Угорський рух самооборони" та організацію "Вовки".

      Вони організовують військові тренування для їхніх членів, часто із залученням російських військовослужбовців або російських військових дипломатів в якості інструкторів,
      – стверджує Вілсон.

      Експерт вважає, що російські дезінформаційні кампанії мають нав’язати екстремістським організаціям "сценарій Криму". Вони переконують, нібито Угорщина за прикладом Криму може претендувати на розширення своїх кордонів завдяки українському Закарпаттю.

      За словами автора, тим самим пояснюється активність угорських сепаратистських рухів в сусідніх Україні та Румунії.

      Одним з інвесторів таких рухів автор статті називає Костянтина Малофєєва – близького до Володимира Путіна бізнесмена із бізнес-інтересами в Угорщині.

      "Головна складова російської стратегії в Угорщині – створення в країні центру прокремлівського правого "Міжнародного руху", – наголошує Вілсон.

      До слова, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто категорично заперечив існування намірів його держави щодо зміни кордонів чи захоплення окремих районів Закарпаття. Сійярто також запевнив, що Угорщина не домагатиметься статусу автономії українського регіону.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Новини Росії Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
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