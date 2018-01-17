Військові ветерани перекрили дороги у 6 областях: відомі вимоги

Військові пенсіонери у різних містах перекривали дороги, вимагаючи, щоб їм підвищили пенсії. Кажуть, терпець увірвався, тому за свої гроші вони боротимуться до кінця.

Львівщина, село Воля Висоцька. Дорога обабіч нього веде до пункту пропуску Рава-Руська на українсько-польському кордоні. З 11 години ранку рух тут заблокований. Дорогу перекрили близько сотні колишніх військових та працівники інших силових структур. Водії не можуть проїхати, тому нервують.

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Військових обурює, що їм третій рік не перераховують пенсії, заледве вони зводять кінці з кінцями. Тому 300 ветеранів вийшли на пікет у Харкові. Кажуть, їм обіцяли збільшити виплати ще 2 роки тому. Втім час іде, а підвищення досі немає. Тож єдина можливість отримати гроші – піти до суду.

У Мінсоцполітики запевняють, що це питання зараз пріоритетне у їх відомстві. Наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше направити закон про пенсійне забезпечення військових до Верховної Ради.

Зараз працює робоча група за участю представників 14 силових відомств. Ми дуже серйозно відпрацьовуємо норми цього законопроекту, вони змінюються, покращуються. Я сподіваюсь, що ми вийдемо на спільне рішення, після чого законопроект буде внесений після погодження на засідання Кабміну і на розгляд до Верховної Ради України,

– розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Прем'єр-міністр заспокоює протестувальників: держава зробить перерахунок, враховуючи і пенсії за січень. Володимир Гройсман просить депутатів пришвидшитись з ухваленням законопроекту про військові пенсії.

Хочу запевнити всіх військових пенсіонерів у тому, що за січень, навіть якщо закон буде прийнято у лютому, всім доплати будуть здійснюватися в повному обсязі,

– запевнив Володимир Гройсман.

Окрім Львова та Харкова, сьогодні ветерани вийшли на пікети також у Херсоні, Миколаєві, Житомирі та Києві. Якщо урядовці не дотримаються обіцяного, погрожують організувати протест у столиці.