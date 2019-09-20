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      Військові з 14 країн прибули до України на бойові навчання: потужні фото, відео

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      "Стрімкий тризуб" демонструє силу: учасники міжнародних навчань Rapid Trident 2019 показали свої навички на практиці. Українські та іноземні військові зачищали місто, звільняли заручників та проводили масивний наступ із залученням авіації.

      За легендою, українські військові блокували населений пункт та вирушили на зачистку будівель. Спецпризначенці потрапили під ворожий вогонь, були поранені.

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      До того ж терористи тримали заручників. Після залучення переговорної групи бойовики підступно порушили тишу. Події розвивались стрімко.


      Фото з навчань Rapid Trident 2019


      Українські бійці звільняли заручників

      Контртерористична операція завершилася знищенням бойовиків та звільненням заручників. Місто взяли під контроль бійці Нацгвардії. Поранених евакуювали вертольотом.


      Бійці Нацгвардії взяли місто під контроль


      Так відпрацьовували евакуацію поранених

      Далі – широкомасштабна наступальна операція. Українські бійці гірсько-штурмової дивізії та американські із 101 повітряно-десантної хитрим маневром ввели противника в оману. За допомогою артилерії ворога сковували вогнем.

      Моя група працювала із засобами непрямого вогню, а також авіацією, яка може працювати на рівні роти з піхотою. Під час цієї демонстрації з нами було троє представників української артилерійської розвідки,
      – розповів Стефан Дорсо, капітан 101 повітряно-десантної дивізії США.

      Rapid Trident 2019 – це максимальна взаємодія між підрозділами 14 країн. Головна мета — підготувати українську армію до повного переходу на західні стандарти.

      "Штаб керівництва навчання, штаб дивізії – всі спілкуються англійською. Також є єдиний алгоритм планування бойових дій, відпрацювання єдиних документів за стандартами НАТО", – прокоментувала Олександр Жакун, співкерівник навчань від України.


      Фото з бойових навчань

      На полігоні — навчання, а в той час на Сході країни — підготовка до розведення військ. Тож новий міністр оборони заспокоював цивільних та військових.

      Для нас пріоритетом є підготовка військових за західними стандартами. Чим сильніша наша армія, спроможності, тим менші шанси на те, що ескалація конфлікту буде нарощуватись,
      – переконаний міністр Андрій Загороднюк.

      Rapid Trident триватиме ще тиждень. Загалом цьогоріч у міжнародних навчаннях бере участь рекордна кількість військових з України та з держав альянсу – майже чотири тисячі. 

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Новини Львова Збройні сили України Новини США НАТО Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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