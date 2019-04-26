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      Військові з передової привітали українців з Великоднем

      34 Читать новость на русском
      Великдень
      Великдень / Фото з відкритих джерел

      Обстріли на фронті не припиняються, але в перерві між ними українські армійці не забувають про цивільне життя, своїх рідних та всіх українців.

      За словами автора відео, прес-офіцера військової частини А3215 Юрія Кульпи військовики до зйомок не готувалися, усе відбувалося в реальному часі без постановочних сцен.

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      Такі заходи проводять не вперше, головна мета донести тепло сердець захисників через слова, а також передати привітання наших хлопців у мирні міста та оселі. Найчастіше наші захисники бажають миру.

      Дивіться відео привітання військових:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Великдень
      Джерело: 24 канал
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