Військові з передової привітали українців з Великоднем
Обстріли на фронті не припиняються, але в перерві між ними українські армійці не забувають про цивільне життя, своїх рідних та всіх українців.
За словами автора відео, прес-офіцера військової частини А3215 Юрія Кульпи військовики до зйомок не готувалися, усе відбувалося в реальному часі без постановочних сцен.
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Такі заходи проводять не вперше, головна мета донести тепло сердець захисників через слова, а також передати привітання наших хлопців у мирні міста та оселі. Найчастіше наші захисники бажають миру.
Дивіться відео привітання військових:
Джерело: 24 канал
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