Військові з передової привітали українців з Великоднем

Обстріли на фронті не припиняються, але в перерві між ними українські армійці не забувають про цивільне життя, своїх рідних та всіх українців.

За словами автора відео, прес-офіцера військової частини А3215 Юрія Кульпи військовики до зйомок не готувалися, усе відбувалося в реальному часі без постановочних сцен. Читайте також: Рецепт домашньої паски від українського військового Такі заходи проводять не вперше, головна мета донести тепло сердець захисників через слова, а також передати привітання наших хлопців у мирні міста та оселі. Найчастіше наші захисники бажають миру. Дивіться відео привітання військових: