Військові знали про планування пожеж на складах боєприпасів у Калинівці і Балаклії, – комісія

Парламентська слідча комісія дослідила пожежі на складах боєприпасів в Україні у період з 2014 року до 2018 року. Парламентарі дійшли висновку про те, що щонайменше у випадку зі складом у Балаклії планування пожежі відбувалося за відома військових.

Пожежа на складі у Балаклії

Комісія вважає, що вибух на складі у Балаклії був спричинений не тим, що вибухівку скинули з безпілотника, як вважали раніше. Її підірвали просто на території складу, такого висновку у своєму звіті дійшла слідча комісія.

До слова Вибухи у Балаклії: назвали імена загиблих військових

У матеріалах кримінальної справи сказано, що під час пожежі жодних літальних апаратів над складом не було зафіксовано. Ба більше, експерти переконані, що вибухівка була прикопана у землю. На одній з площадок навіть знайшли воронку.

Враховуючи розміри воронки і сліди від першого вибуху на території складу, експерти вважають, що на це потрібна ціла група снарядів. Щоб швидко встановити такого роду вибухівку без проведення спеціальних земляних робіт, її має бути близько 760 кілограмів.

Ба більше, після вибухів територія складу налічувала до десяти аналогічних підкопаних воронок. Відтак, це може означати, що вибухівку для підриву складу повстановлювали на усій його території.

Відтак комісія вважає, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії протягом тривалого часу планувався за відома військових і працівників, які були на складі.

Що відомо про пожежу у Балаклії?Насправді на цьому складі боєприпасів таких було одразу два – 23 березня 2017 року і 15 листопада 2019-го. Втім розслідування комісії стосується саме першого.



Тоді на найбільшому складі в Україні було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12 мільярдів 100 мільйонів гривень. Крім того, загинула цивільна.

Пожежа на складі у Калинівці

Тут на засіданнях комісії інспектор Міноборони вказав на суттєвий брак боєприпасів. Після пожежі військові не дорахувалися майна на майже 500 000 гривень. Його не було ще до пожежі, позаяк боєприпаси ні не вціліли, ні не вистрілили.

Втім слідчі Служби безпеки України навіть не взяли до уваги цей факт, коли "намагалися знайти" винних у пожежі на складі.

Що буде далі

Слідча комісія надіслала запити до інспекції Міністерства оборони щодо проведених внутрішніх розслідувань. У випадках з цими двома пожежами слідча комісія розпочала власне розслідування.

Також очікуються засідання на яких комісія розгляне ще три пожежі на складах боєприпасів:

місто Ічня (Чернігівська область) – 9 жовтня 2018 рік;

місто Сватове (Луганська область) – 29 жовтня 2015 рік;

місто Кривий Ріг (Дніпропетровська область) – 20 березня 2014 року.

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