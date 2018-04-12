Військових з початку року вберегли від 78 тонн неякісних продуктів, – Міноборони
З початку 2018 року майже 78 тонн неякісних продуктів передали на харчування військових.
Про це розповів майор Олександр Цвіліховський, повідомляє "Радіо Свобода".
Він зазначив, що саме стільки тонн продуктів – неякісних чи небезпечних – не допустили до столів військових. Також забракували і понад 30 тисяч комплектів наборів сухих продуктів.
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Цвіліховський додав, що за перший квартал 2018 року установи безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели майже три тисячі досліджень зразків харчових продуктів.
Джерело: 24 Канал
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