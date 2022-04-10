Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До теми Звільнення Криму й Донбасу коштуватиме Україні життя 15 тисяч військових, – Арестович

За його словами, Харків – це другорядне завдання. "Вони будуть його атакувати. Я навіть не виключаю, що будуть атаковані наші війська і на північному кордоні з Білоруссю, бо вони там залишили по 1 – 2 батальйони", – наголосив Жданов.

Експерт вважає, що в Росії знову повинен спрацювати ефект одночасного наступу з усіх боків, але головні зусилля будуть на східному напрямку.

Загроза Києву і Харкову може статися лише в тому випадку, якщо окупанти будуть мати якісь успіхи на Донбасі. Тоді вони можуть, якщо прорвуть оборону, вийти на річку Дніпро і піти на північ – знову на Київ і повернути ще на Харків,

– наголосив Олег Жданов.

На його думку, просто "влом йти на Харків" – це неможливо. Експерт каже, що сьогодні це місто – це не той Харків, який був 24 лютого.

"Сьогодні Харків – це фортеця по укріпленню, кількості військ та запасам. Там треба угруповання тисяч 100, щоб його просто оточити та штурмувати", – додав він.

Чи є загроза нападу на Харків і Київ: відповідь Жданова



До слова, раніше Олег Жданов заявив, що для російських військ ключовим моментом всієї оборони буде взяття Ізюму на Харківщині. Саме там окупанти намагатимуться оточити ЗСУ в зоні ООС.