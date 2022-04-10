Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.
До теми Звільнення Криму й Донбасу коштуватиме Україні життя 15 тисяч військових, – Арестович
За його словами, Харків – це другорядне завдання. "Вони будуть його атакувати. Я навіть не виключаю, що будуть атаковані наші війська і на північному кордоні з Білоруссю, бо вони там залишили по 1 – 2 батальйони", – наголосив Жданов.
Експерт вважає, що в Росії знову повинен спрацювати ефект одночасного наступу з усіх боків, але головні зусилля будуть на східному напрямку.
Загроза Києву і Харкову може статися лише в тому випадку, якщо окупанти будуть мати якісь успіхи на Донбасі. Тоді вони можуть, якщо прорвуть оборону, вийти на річку Дніпро і піти на північ – знову на Київ і повернути ще на Харків,
– наголосив Олег Жданов.
На його думку, просто "влом йти на Харків" – це неможливо. Експерт каже, що сьогодні це місто – це не той Харків, який був 24 лютого.
"Сьогодні Харків – це фортеця по укріпленню, кількості військ та запасам. Там треба угруповання тисяч 100, щоб його просто оточити та штурмувати", – додав він.
Чи є загроза нападу на Харків і Київ: відповідь Жданова
До слова, раніше Олег Жданов заявив, що для російських військ ключовим моментом всієї оборони буде взяття Ізюму на Харківщині. Саме там окупанти намагатимуться оточити ЗСУ в зоні ООС.