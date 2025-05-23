Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вирок Салтівського районного суду Харкова від 19 травня 2025 року.

Читайте також У Харкові працівник ТЦК отримав підозру від поліції за те, що вдарив чоловіка в живіт

Який вирок військовому виніс суд

Згідно з матеріалами справи, військовий приїхав святкувати 8 березня до сестри, з якою вони разом вживали алкоголь. Коли напої закінчилися, він пішов до магазину, дорогою зустрів знайомого, а неподалік помітив двох підлітків. За словами обвинуваченого, він не здогадався, що хлопці неповнолітні – ті здалися йому дорослими.

Чоловік розповів, що почув сміх і сприйняв його як насмішку. Після зауваження з його боку підлітки не відреагували, а згодом на свою адресу військовий почув слово "ТЦК".

Позаяк він був у формі, хлопці назвали його "ТЦКашником".

Оскільки він був у нетверезому стані, не повністю контролював свої дії, він дістав пістолет, спочатку зробив постріл у повітря, на що хлопці не відреагували, а лише почали сміятися. Тому він почав стріляти в різні боки,

– йдеться у вироку суду.

Чоловік повністю визнав свою провину, запевнив, що щиро розкаюється та готовий нести відповідальність за вчинене. Він повідомив, що є чинним військовослужбовцем і хоче повернутися на службу.

За його словами, він намагався особисто попросити вибачення у підлітків, однак ті сказали, що питання можна вирішити лише фінансово. Водночас жодних позовів до нього не подали й заявили, що не мають претензій.

Суд призначив військовому покарання у вигляді 3 років і 1 місяця позбавлення волі.