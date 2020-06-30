На Львівщині старшина попросив у свого командира відпустку на 5 діб, але отримав відмову. Після цього він попросив у командира ножа. Його він отримав, а потім цим ножем завдав собі удару в живіт. Зараз старшина у реанімації, а ДБР розслідує справу про "ухилення від військової служби шляхом самокалічення".

Інцидент трапився ще 18 червня у селі Старичі Львівської області – на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Деталі справи можна дізнатися із судового рішення, опублікованого у Єдиному державному реєстрі.

Читайте також Дружина депутата скоїла самогубство на Миколаївщині: жінка вистрілила собі в голову – деталі

Що відомо про інцидент у Старичах

Подія відбулася приблизно о 14:20 на території 15-ї ділянки навчального комплексу "Бій у населеному пункті" .

. Старшина військової частини А2962 підійшов до командира (командира роти) і попросив про відпустку на 5 діб.

Але начальник відмовив , бо, мовляв, зараз тривають навчання. У відпустку під час навчань ходити не можна.

, бо, мовляв, зараз тривають навчання. У відпустку під час навчань ходити не можна. Після цього розмова старшини й ротного чомусь звернула у бік ножів.

Старшина попросив командира показати його ніж , і той погодився.

, і той погодився. Взявши ніж, старшина відійшов на кілька метрів та вдарив себе ним у живіт.

Командир вибив ніж та надав першу медичну допомогу – разом з іншим військовим, який був свідком подій.

Зрештою, старшина вижив, але потрапив у реанімацію.

ДБР зараз займається провадженням про "ухилення від військової служби шляхом самокалічення".

Зверніть увагу На Закарпатті п'яний прикордонник побив пенсіонера: чи покарали військовослужбовця

Покарати за таке можуть триманням у дисциплінарному батальйоні до 2 років або й позбавленням волі на такий же строк.

Військовий вдарив себе ножем у Старичах: дивіться розташування на карті