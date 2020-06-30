Військовий взяв ніж у командира і вдарив себе у живіт, бо не отримав дозвіл на відпустку
На Львівщині старшина попросив у свого командира відпустку на 5 діб, але отримав відмову. Після цього він попросив у командира ножа. Його він отримав, а потім цим ножем завдав собі удару в живіт. Зараз старшина у реанімації, а ДБР розслідує справу про "ухилення від військової служби шляхом самокалічення".
Інцидент трапився ще 18 червня у селі Старичі Львівської області – на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Деталі справи можна дізнатися із судового рішення, опублікованого у Єдиному державному реєстрі.
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Що відомо про інцидент у Старичах
- Подія відбулася приблизно о 14:20 на території 15-ї ділянки навчального комплексу "Бій у населеному пункті".
- Старшина військової частини А2962 підійшов до командира (командира роти) і попросив про відпустку на 5 діб.
- Але начальник відмовив, бо, мовляв, зараз тривають навчання. У відпустку під час навчань ходити не можна.
- Після цього розмова старшини й ротного чомусь звернула у бік ножів.
- Старшина попросив командира показати його ніж, і той погодився.
- Взявши ніж, старшина відійшов на кілька метрів та вдарив себе ним у живіт.
- Командир вибив ніж та надав першу медичну допомогу – разом з іншим військовим, який був свідком подій.
- Зрештою, старшина вижив, але потрапив у реанімацію.
- ДБР зараз займається провадженням про "ухилення від військової служби шляхом самокалічення".
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Покарати за таке можуть триманням у дисциплінарному батальйоні до 2 років або й позбавленням волі на такий же строк.
Військовий вдарив себе ножем у Старичах: дивіться розташування на карті