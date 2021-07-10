В Одесі військовий заявив, що його побили за відмову красти пальне

Військовий Збройних сил України Кирило Бурда заявив про побиття та вимагання грошей. Сталося це після того, як він відмовився зливати паливо з військових машин. У військовій прокуратурі через це відкрили 2 кримінальні провадження.

За словами військового 32-го реактивного артилерійського полку Військо-Морських сил Кирила Бурди, командування та побратими вимагали з нього гроші та цькували через відмову виконувати наказ та зливати з техніки бензин.

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Військового змушувати зливати бензин

Я охороняв у лісі техніку. Вони вимагали, аби я пропускав машини військової частини, які будуть заїжджати та зливати бензин. Виїжджати й вивозити його для продажу у магазини,

– пояснив військовий.

Він додав, що рядових матросів змушували перевдягатись у цивільне та зливати бензин.

Солдату погрожували й визнали психічнохворим

Бурда запевнив, що йому погрожували психлікарнею та фізичним насиллям. Тому він звернувся до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

"Було таке, що мене по голові вдарили. Сказали, що треба робити щеплення від COVID-19. Я написав рапорт про відмову. Через декілька днів підбіг старший матрос і вколов шприцом у спину зі словами: "Я тебе провакцинував", – розповів солдат.

Його мати Тетяна Бурда зазначила, що відмова виконувати сумнівний наказ призвела до того, що її сина за фальшивим висновком визнали психічнохворим. "Доцькувались до того, що командир вирішив домовитися у психлікарні. Там його напоїли, у їжу підлили якусь бридоту. Насильно його затягнули в сільську психлікарню", – поділилася жінка.

Пояснення військової прокуратури

Виконувач обов'язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Максим Брильов заявив виданню, що за зверненням Кирила Бурди відкрили 2 провадження.

Перше кримінальне провадження стосується порушення статутних правил взаємовідносин між військовими за відсутності відносин підлеглості повноважень, друге – фактів перевищення військовими службових повноважень.

Коментар командування морської піхоти

Начальник пресслужби командування морської піхоти ВМС Олександр Завтонов повідомив, що у військовій частині призначили службову перевірку.

Якщо певні компетентні органи будуть проводити слідчі дії з цього питання, то з нашої сторони буде максимальне сприяння. Якщо певні посадовці все ж виявляться винними, то буде відповідальність,

– наголосив Завтонов.

Водночас жодної реакції від командування 32-го полку поки що немає.