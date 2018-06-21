Військовий експерт озвучив головне завдання Росії в Азовському морі

Російська Федерація хоче встановити над Азовським морем повний контроль не тільки у військовому, але й в економічному плані.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов під час чату на "Главреді".

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"На сьогоднішній день у нас немає сил і засобів для реакції на загрози Російської Федерації в акваторії Азовського моря. За винятком посилення берегової охорони наших морських кордонів", – розповів він.

Експерт зауважив, що питання Азовського моря необхідно вирішувати в масштабах державної програми створення військово-морського флоту у складі Збройних Сил України.

Головне завдання Росії – повний контроль над Азовським морем як у військовому, так і в економічному плані, а також утиск наших економічних інтересів на Азовському узбережжі,

– наголосив Жданов.

За його словами, водночас Україна не має сил і засобів для протистояння РФ на морі.

"До відкритої агресії або вторгнення Росія не вдасться через те, що їм потрібно буде легалізуватися. Принцип "їх там немає" суворо дотримується Російською Федерацією", – підсумував експерт.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Петро Порошенко заявив, що планує 9 липня в ході саміту "Україна - ЄС" обговорити з лідерами Євросоюзу загрози, що створюються Росією в Чорному та Азовському морях.