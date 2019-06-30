Військовий есмінець США USS Carney зайшов у Чорне море та прямує до Одеси

Есмінець американських Військово-морських сил класу "Арлі Берк" USS Carney увійшов у Чорне море. Недалеко від Одеси цей бойовий корабель візьме участь у військових навчаннях Sea Breeze 2019, які проводять Україна та США.

В суботу 6-й оперативний флот ВМС США повідомив, що Carney почав свій візит в Чорне море з метою зміцнення регіональної стабільності на море і участі в навчаннях, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цікаво: Коли США відправлять в Україну перші катери Island

Це вже п'ятий візит американського бойового корабля в Чорне море у цьому році.

Загалом у щорічних американо-українських навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Всього в них буде задіяно близько 900 військовослужбовців.

Водночас цього року ВМС США будуть представлені відразу двома кораблями – есмінцем Carney, а також одним з новітніх допоміжних десантних кораблів – USNS Yuma, який вже прибув до Одеси.



Десантний корабель USNS Yuma у порту Одеси/ Джерело: dumskaya.net

USNS Yuma – транспорт класу Spearhead, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки, є вертолітний майданчик. Осадка дозволяє діяти на мілководді.

Що відомо про есмінець USS Carney?1 серпня 2011 року USS Carney введений до складу 1-ї постійної військово-морської групи НАТО. У 2013—2014 роках базувався у Перській затоці на підтримку операцій морського перехоплення.



Корабель озброєний потужними крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі кілометра. Carney, також оснащений системою протиракетної оборони Aegis, поряд з есмінцями ВМС США Donald Cook, Porter і Ross, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військово-морській базі в Роте. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.





Американський есмінець USS Carney

Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. цьогоріч навчання поснуться в понеділок, 1 липня.