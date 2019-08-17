Військовий гелікоптер розбився на Львівщині

На Львівщині зазнав катастрофи військовий вертоліт Мі-2. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На борту авіасудна перебували два члени екіпажу. Сталося це на території військової частини А2595 в місті Броди уранці 16 серпня.

Як попередньо з’ясували слідчі, під час планового польоту гелікоптер Мі-2 здійснив успішний зліт, піднявся на висоту близько 4-5 метрів і опісля впав на бік.

Важливо! Український літак з гуманітарним вантажем знищили у Лівії: фото, відео



Військовий вертоліт піднявся на висоту 4-5 метрів і впав на бік.

Внаслідок падіння гвинтокрил зазнав ушкоджень, проте вибуху не було. Також відомо, що на борту судна перебували два члени екіпажу, але вони ушкоджень не зазнали та їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові проводять досудове розслідування. Крім того, вони вже відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки. Якщо буде доведено вину когось із військовослужбовців, їм загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до п’ятнадцяти років.



На щастя, внаслідок падіння гелікоптера ніхто з двох членів його екіпажу не постраждав

На місці події вже відбулися першочергові слідчі дії. Їх проводили слідчі теруправління ДБР у Львові спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону. Причини аварії наразі з’ясовують.

Гелікоптери Мі-2 уже не вперше падають в Україні. Востаннє такий інцидент трапився усередині липня поблизу села Яблучне на Сумщині. Тоді упав цивільний Мі-2, воли він здійснював обприскування полів. На жаль, пілот машини загинув.

Зверніть увагу! На Полтавщині розбився літак: є жертви

Які ще гучні випадки з гелікоптером Мі-2 траплялися в Україні

Найгучніша катастрофа сталася 26 березня 2017 року. Тоді військовий гелікоптер цієї моделі розбився у районі селища Малинівка, що неподалік Краматорська. Причиною падіння назвали начебто зіткнення з лінією електропередач. У результаті 5 людей загинули – 3 члени екіпажу та 2 пасажири: усі були військовослужбовцями.

Другий резонансний випадок трапився у липні 2018 року в Бобровицькому районі на Чернігівщині, коли вертоліт МІ-2 здійснив аварійне приземлення під час обробки полів. За версією слідства, це сталося після того, як авіасудно зачепило лінію електропередач. Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не загинув, щоправда без електроенергії залишилися 5 сіл.

Також у березні 2019 року у Чугуєві на Харківщині новий, спільної українсько-польської модифікації, вертоліт МІ-2 здійснив аварійну посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ. У результаті льотчик-інструктор і курсант не постраждали. Щодо причин, то начебто у гвинтокрила відмовило кермове керування.

Чому відбуваються надзвичайні ситуації з вертольотом Мі-2

Щороку трапляється декілька випадків з аварійним приземленням або падінням гелікоптера типу МІ-2, і стосуються вони не лише України.

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами у своїх звітах найбільш вірогідною причиною цього називає відсутність достатнього досвіду у пілотів роботи в аварійних умовах за відмови тієї чи іншої системи літального апарату.

Відтак, відомство рекомендує пілотам пройти додаткове чи повторне навчання, тренування та перевірку навичок. До самих апаратів МІ-2 претензій нібито немає.

Що відомо про вертоліт МІ-2

Цю машину розробили ще у 60-х роках у СРСР. А виготовляють цей тип вертольотів у Польщі з 1965 року. В Україні експлуатують здебільшого гелікоптери виробництва 80-х років. Окрім України, вертольоти цієї моделі можна побачити ще у понад 20 країнах світу.

Салон вертольота має місце для восьми пасажирів (якщо це військовий вертоліт – то мовиться про десант) або відповідної ваги вантажу (якщо вертоліт використовують у господарських цілях). Крім того, вищезазначені гелікоптери застосовують для обприскування та запилення лісових і сільськогосподарських угідь.

Також вертольоти Мі-2 є пошуково-рятувальними, полярними, радіотехнічними для роботи в складних метеоумовах, патрульними, прикордонними та навіть їх застосовують у морській авіації.

Реокмендуємо ознайомитися! Вертоліт з українцями впав у Афганістані: подробиці

Цікаво, що у 2014 запорізьке підприємство "Мотор-Січ" домовилося з польським виробником гвинтокрилів PZL Swidnik про спільне виробництво МІ-2 у Польщі для військових потреб ЗСУ.