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      Військовий конфлікт у Лівії: генсек ООН закликав до негайного припинення бойових дій

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      Генсек ООН Антоніу Гутерріш
      Генсек ООН Антоніу Гутерріш / Фото з відкритих джерел

      Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив авіаудари Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфи Хафтара у Тріполі і закликав до негайного припинення бойових дій.

      Гутерріш наголосив, що спецпредставник у Лівії готовий сприяти діалогу між сторонами конфлікту. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві генсека.

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      Генеральний секретар глибоко засуджує військову ескалацію і триваючі зіткнення всередині та на околицях Тріполі, включаючи повітряну атаку, здійснену по аеропорту в Мітіга,
      – йдеться у зверненні.

      Зокрема Гутерріш закликав до негайного припинення військової операції для деескалації ситуації та запобігання повномасштабного конфлікту.

      Агентство Associated Press повідомило, що кількість загиблих під час зіткнень у Тріполі між військами Хафтара і Уряду національної згоди (ПНС), визнаного міжнародним співтовариством, зросла до 51 особи.

      Що відбувається у Лівії

      4 квітня фельдмаршал Халіф Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі. Його війська штурмують столицю в основному з південного напрямку. Зараз вони ведуть там запеклі бої зі озброєними формуваннями Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.

      Лівійська національна армія, в ході атаки взяла під контроль аеропорт у передмісті Тріполі.

      Причини конфлікту

      Все почалося у 2011 році, після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Тоді Лівія розкололася на низку конкуруючих збройних таборів.

      Уряд національної згоди Лівії на чолі з Фаїзом Сараджев було сформовано за участі ООН та представників з Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.

      У лівійському конфлікті також бере участь Росія. Вона підтримує військового лідера Халіфа Хафтара, який є головним військовим правителем на більшій частині східної Лівії.

      Британська газета The Sun, з посиланням на власні джерела повідомила, що Росія перекинула до Лівії десятки офіцерів ГРУ і військовослужбовців спецназу.

      blog_ava
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      Теги: Лівія Африка ООН
      Джерело: 24 Канал
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