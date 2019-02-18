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      Військовий-контрактник повісився у власному домі в Одесі, – ЗМІ

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      В Одесі повісився військовий-контрактник
      В Одесі повісився військовий-контрактник / Колаж 24 канал

      У Приморському районі Одеси в одному із будинків виявили тіло 29-річного чоловіка. У поліції області переконують, що він тут проживав, а першою небіжчика побачила його мати.

      Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік скоїв самогубство та зробив це за допомогою повішання.

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      За фактом інциденту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за статтями Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою "самогубство" та про доведення до самогубства.

      Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.

      Згодом з’явилася інформація, що загиблий є військовослужбовцем-контрактником. Служить він у частині, що базується в Одеській області. А до обласного центру прибув лише на вихідні, взявши короткострокову відпустку, передає інформаційна агенція УНІАН з посиланням на представника Головного управління Нацполіції Одещини. Більше деталей видання не оприлюднило.

      Журналісти 24 каналу, зі свого боку, наразі намагаються з’ясувати, чи є правдивою вищезазначена інформація, однак ані в поліції, ані в Одеського обласному військовому комісаріаті поки жодних коментарів нам не надали, пообіцявши це зробити завтра, 19 лютого.

      Схожий випадок також стався усередині листопада у Яворові, що на Львівщині. Тут в орендованій квартирі виявили повішеним 24-річного військового. Згодом стало відомим, що служив він за контрактом у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Міністерство оборони України Самогубство Збройні сили України Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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