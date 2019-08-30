Військовий літак сів в аеропорту Жуляни, – ВМС України

В аеропорту "Київ" (Жуляни вночі 30 серпня сів військовий літак. У ньому можуть перебувати українські політв’язні та моряки, яких мали обміняти на затриманих росіян.

Про це повідомила радниця командувача Воєнно-морських сил України Вікторія Христенко, яка перебуває в Жулянах.

Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

Сів військовий літак, але це поки що для нас це нічого не означає, бо ми не бачили людей,

– сказала вона.

Чиновниця висловила сподівання, що українці таки повернуться додому сьогодні, 30 серпня.

Наразі у Жулянах зібралися десятки журналістів, але немає жодної офіційної делегації. Також в аеропорт приїхав батько полоненого моряка Сороки. Він також має дані, що в Києві приземлився військовий літак.

«У нас немає ніякої інформації, ми чекаємо тут з другої ночі після того, як з'явилася інформація в інтернеті. Почали збиратися родичі, почалися дзвінки. Ми сподіваємося, що це сьогодні відбудеться» — радниця командувача ВМС Вікторія Христенко pic.twitter.com/jhb4fv1i2J — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Раніше була інформація, що незаконно ув'язнені в Росії Олег Сенцов, Роман Сущенко та інші в'язні Кремля вже в Україні. Вони нібито прибули на військовий аеродром о 5 ранку.

"Не всі наші полонені в нормальному фізичному та емоційному стані. Їм потрібно прийти до тями", – так джерела коментує брак офіційної інформації щодо обміну.

Що відомо про обмін полоненими?Україна та Росія планують обмін у форматі "33 на 33", пишуть ЗМІ. Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.



Російські ЗМІ повідомляли, що 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї.



Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня починається обмін полоненими між Україною та Росією. Згодом, з'явилася інформація, що бранці Кремля вже вилетіли з Росії.



До того ж, у ніч на 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у своєму Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну з російського полону повертаються українці. Проте, жодної офіційної інформації про повернення моряків немає.



Українські моряки в полоні Росії / інфографіка 24 каналу