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      Військовий оркестр зіграв концерт під стінами лікарні в Одесі: захопливі відео

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      Концерт під лікарнею в Одесі
      Концерт під лікарнею в Одесі / 24 канал

      В Одесі оркестр Військово-морських сил, аби підбадьорити лікарів, зіграв для них концерт. Відбувалось все під стінами міської лікарні "Водників".

      Військовий оркестр виконав для лікарів декілька веселих музичних творів, передає 24 канал.

      До слова Чоловік зворушливо подякував медикам, які врятували його дружину від коронавірусу: фото

      Щоб послухати концерт здивовані медики визирали із вікон та виходили на вулицю. Кажуть, добре що у такі морально складні часи про них пам'ятають. Адже лише у цій лікарні перебувають 20 хворих на коронавірус.

      Довідка. Станом на 7 травня в Україні підтвердили 13 691 випадок захворювання на коронавірус, 568 з них – це жителі Одеської області.

      "Важко працювати в такій ось атмосфері і звісно приємно, що нас так підтримують", – сказала медсетра Юлія Дмитренко.

      Дивіться відео з концерту під стінами лікарні "Водників":

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Одеси Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19
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