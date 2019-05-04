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      Військовий пенсіонер набив гараж рекордною кількістю боєприпасів: фото та відео

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      Військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами
      Військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами / cn.npu.gov.ua

      Колишній військовий набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї у Прилуках Чернігівської області.

      Поліцейські відкрили кримінальне провадження та провели обшук у гаражі екс-офіцера. Усі боєприпаси правоохоронці вилучили.

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      У поліції зазначили, що лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже 200 штук, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук.

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      Поліція вилучила усі знайдені боєприпаси

      Власника гаражного арсеналу уже затримано.

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      У гаражі екс-офіцера була рекордна кількість боєприпасів

      Наразі поліція з’ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна – банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами.

      Військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Зброя Новини Чернігова Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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