Військовий пенсіонер набив гараж рекордною кількістю боєприпасів: фото та відео
Колишній військовий набив повен гараж ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї у Прилуках Чернігівської області.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження та провели обшук у гаражі екс-офіцера. Усі боєприпаси правоохоронці вилучили.
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У поліції зазначили, що лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже 200 штук, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук.
Поліція вилучила усі знайдені боєприпаси
Власника гаражного арсеналу уже затримано.
У гаражі екс-офіцера була рекордна кількість боєприпасів
Наразі поліція з’ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна – банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами.
Військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами: дивіться відео