Військовий повис на ліхтарі з національним прапором під ногами: скандальне відео з Іспанії

У Мадриді 12 жовтня відбувся військовий парад до Національного дня Іспанії. Приймав парад король Філіп VI, який є також і головнокомандувачем військ. Раптом один із парашутистів, що спускалися з неба із прапорами Іспанії та відкривали свято, зачепився за ліхтар.

Відео події почали публікувати місцеві ЗМІ та прості користувачі мережі, що стали свідками інциденту.

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Почалися урочистості з виконання гімну Іспанії. Одразу опісля з неба опустилися два парашутистів. Один приземлився вдало, а от інший разом з прикріпленим до ніг державним прапором Іспанії зачепився за ліхтар, повис і заплутався в парашуті.

Король Іспанії відреагував стримано. Парашутиста за кілька хвилин виплутали та повідомили, що той не постраждав.

Pese a la precisión de este paracaidista, con más de 600 saltos en su carrera, un golpe de viento puede cambiarlo todo.#SaturdayMorning #HappyBirthdayJimin #PrayForJapan

Eliud Kipchoge #SignsYouAreSexy #NoHumanIsLimited

Chocked |Sub 2 |Tristana | Kanye's Sunday pic.twitter.com/wRnrgrQVgj — Edwin Digital (@edwin_digital) October 12, 2019

До слова, король був на урочистостях разом із дружиною Летицією, спадкоємицею іспанського престолу принцесою Астурійською Леонорою та інфантою Софією. Уряд Іспанії, глави обох палат парламенту, лідери партій і керівники більшості автономних спільнот теж там були.

Тільки глава кабміну Каталонії Кім Торра проігнорував урочистості.

Jose Mota predijo lo del paracaidista.pic.twitter.com/TErbhePsZu — Alejandro (@AkaLilPapaia) October 12, 2019

Загалом у параді взяли участь понад 3500 військовослужбовців і понад 100 одиниць військової техніки наземної та 76 літаків і гелікоптерів. В урочистій ході брали участь представники національної поліції, цивільної гвардії, служби порятунку й безпеки на морі.

Bajó como un angel del cielo con nuestra rojigualda



Cabo primero Luis Fernando Pozo,

de la Brigada Paracaidista (Bripac)



Gracias pic.twitter.com/UKTpfITrB1 — VOX España LO PRIMERO (@Vox_Borja) October 12, 2019

Дивіться відео іспанського каналу El Pais:

Чому Іспанія відзначає Національний день 12 жовтня? Цього дня – 12 жовтня – 1492 року Христофор Колумб на чолі іспанської експедиції досяг Америки. Цю епохальну подію відзначають в Іспанії з 1958 року, аби увічнити роль країни у відкритті Нового Світу.