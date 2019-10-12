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      Військовий повис на ліхтарі з національним прапором під ногами: скандальне відео з Іспанії

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      Парашутист під пильним поглядом короля врізався в ліхтар
      Парашутист під пильним поглядом короля врізався в ліхтар / Твіттер _infoLibre

      У Мадриді 12 жовтня відбувся військовий парад до Національного дня Іспанії. Приймав парад король Філіп VI, який є також і головнокомандувачем військ. Раптом один із парашутистів, що спускалися з неба із прапорами Іспанії та відкривали свято, зачепився за ліхтар.

      Відео події почали публікувати місцеві ЗМІ та прості користувачі мережі, що стали свідками інциденту.

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      Почалися урочистості з виконання гімну Іспанії. Одразу опісля з неба опустилися два парашутистів. Один приземлився вдало, а от інший разом з прикріпленим до ніг державним прапором Іспанії зачепився за ліхтар, повис і заплутався в парашуті. 

      Король Іспанії відреагував стримано. Парашутиста за кілька хвилин виплутали та повідомили, що той не постраждав.

      До слова, король був на урочистостях разом із дружиною Летицією, спадкоємицею іспанського престолу принцесою Астурійською Леонорою та інфантою Софією. Уряд Іспанії, глави обох палат парламенту, лідери партій і керівники більшості автономних спільнот теж там були.

      Тільки глава кабміну Каталонії Кім Торра проігнорував урочистості.

      Загалом у параді взяли участь понад 3500 військовослужбовців і понад 100 одиниць військової техніки наземної та 76 літаків і гелікоптерів. В урочистій ході брали участь представники національної поліції, цивільної гвардії, служби порятунку й безпеки на морі.

      Дивіться відео іспанського каналу El Pais:

      Чому Іспанія відзначає Національний день 12 жовтня? Цього дня – 12 жовтня – 1492 року Христофор Колумб на чолі іспанської експедиції досяг Америки. Цю епохальну подію відзначають в Іспанії з 1958 року, аби увічнити роль країни у відкритті Нового Світу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Скандал
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