Військовий удар по Сирії: у мережі публікують фото і відео
Очевидці ударів США та їх союзників по Сирії публікують у соціальних мережах перші фотознімки та відеозаписи подій. Так, на кадрах видно дим і вогонь, спричинені влучанням ракет у цілі в Дамаску.
Зазначимо, що 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.
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Джерело: 24 Канал
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