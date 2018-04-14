Військовий удар по Сирії: у мережі публікують фото і відео

Очевидці ударів США та їх союзників по Сирії публікують у соціальних мережах перші фотознімки та відеозаписи подій. Так, на кадрах видно дим і вогонь, спричинені влучанням ракет у цілі в Дамаску.

Зазначимо, що 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

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Photos of strikes near Damascus airport pic.twitter.com/DrbF9XjM23 — Shaker Samman (@ShakerSamman) 14 апреля 2018 г.

Civilians in Damascus on social media uploading footage and photos of bombs dropping across metropolitan Damascus. third photo shows a Syrian interceptor missile racing to defend the capital from incoming NATO missile strikes pic.twitter.com/UUyxyYASS6 — MISTRESS ᴿᴬᴳᴱᑫᵁᴱᴱᴺ SHlTCOIN (@PartyPrat) 14 апреля 2018 г.

Lasers and smoke seen over Damascus moments ago as U.S., France and Britain launch naval and air raids in Syria. pic.twitter.com/aR8KcgNY2S — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 апреля 2018 г.

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 апреля 2018 г.

Images circulating between sites loyal to the regime say that the bombing of the sites Scientific Research Center, Mezzeh Airport, Brigade 41 special forces#Syria #SyriaStrike #SyriaCrisis pic.twitter.com/epIXun1TR1 — Yasserj - ياسر (@Yjeoa) 14 апреля 2018 г.