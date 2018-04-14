Військовий удар США, Франції та Британії по Сирії: перші деталі

Військову операцію у Сирії за участю США, Великої Британії та Франції завершено. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

За словами очевидців, вибухи внаслідок удару союзників було чутно на схід, захід і південь від Дамаску. Свідки переконують, що вибухова хвиля повністю оточила столицю та у східному напрямку розпочалася велика пожежа, передає Sky News.

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Небо над Дамаском під час військового удару США та союзників у Сирії

За словами кореспондента The Guardian на Близькому Сході, місцеві посадовці стверджують, що удари було завдано по об’єктах поблизу міста Аль-Рухайба та військової бази Думайр, звідки, імовірно, злітали гелікоптери, що здійснювали хімічну атаку. Відповідно до офіційних даних, внаслідок атаки постраждало сховище для балістичних ракет, яке також могло використовуватися і для збереження хімічних речовин. Також повідомляється про ще кілька військових баз, які могли зазнати удару.

США, Британія та Франція завдали удару по Сирії: відео

Як розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, сили союзників завдали удару по щонайменше трьом об’єктам, які є пов’язаними з програмою сирійського уряду щодо використання хімічної зброї, передає CNN.

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#breaking #Damascus , scientific research facility accused of being a Chemical facility pic.twitter.com/emPdWfSe2y — Steven nabil (@thestevennabil) April 14, 2018

За його словами, мовиться про науково-дослідницький центр у Дамаску та склад хімічної зброї, що розташовується на захід від Хомса. Крім того військовий додав, що третю ціль було уражено неподалік другої – це склад хімічної зброї та важливий командний пост.



Об'єкти, по яким було завдано удару в Сирії (графіка The Guardian)

Також Данфорд сповістив, що США та союзники уже завершили військову операцію у Сирії.

Голова Пентагону Джеймс Меттіс своєю чергою зауважив, що США для удару використали удвічі більше зброї, аніж під час останньої атаки, що була минулоріч.

"Ми завдали удари по тим цілям, через ураження яких можна заподіяти шкоду програмі хімічної зброї. Наші удари були суворо обмеженими, однак точними та пропорційними, тобто стосувалися лише дотичних до хімічної зброї цілей. Водночас це був сильний удар", – переконує голова американського оборонного відомства.

За його словами, подальші удари з боку союзників залежатимуть від поведінки сирійського президента Башара Асада.

"Поки це лише одноразовий удар, який має переконати Асада не здійснювати більше хімічні атаки, але якщо він і наділі порушуватиме міжнародне право, то сили, які підписали заборону використання хімічної зброї, кинуть йому ще один виклик", – долав Меттіс.

За інформацією CNN, США били по об’єктам у Сирії "Томагавками" та крилатими ракетами повітряного базування. Також повідомляється, що вони використовували як авіацію, так і флот – зокрема, участь в атаці брали щонайменше один корабель, який базується у Червоному морі, так надзвукові стратегічні бомбардувальники B1.

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Характеристика "Томагавків", якими було завдано удару в Сирії

Крім того, авіацію використовували Франція та Британія. Згідно з інформацією прес-служби британського Міноборони, кілька бомбардувальників "Торнадо" вилетіли з бази на Кіпрі та випустили кілька крилатих ракет Storm Shadow по колишній ракетній базі полизу Хомса, де сирійський уряд міг зберігати хімічну зброю.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що жоден із ударів, які спільно здійснили США, Британія та Франція, не потрапили у зону базування російських військ.

Додамо, сирійські провладні ЗМІ повідомляють, що їхня армія зуміла перехопити та збити 13 ракет в районі міста Кісва, розташованого в 15 кілометрах на південь від Дамаска.