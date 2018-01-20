20 січня в місті Чугуїв, що на Харківщині, військовослужбовець взяв в заручники жінку та забарикадувався в квартирі багатоповерхівки.

Про це пише видання NewsRoom.

Як розповіли правоохоронці, ситуація не була критичною, тож все вирішилось за допомогою переговорів.

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"Військовослужбовець повернувся із зони АТО і відсвяткував цю в кафе зі своєю співмешканкою та її дитиною. Вранці, коли сім'я повернулася додому, нетверезий чоловік звинуватив свою обраницю в поганій турботі про дітей і пригрозив їй ножем", – розповіли співрозмовники NewsRoom.

При цьому донці жінки вдалося втекти. Вона і викликала поліцію.

Під час переговорів, поліцейські переконали відпустити заручницю і здатися.

Військовий захопив у заручники жінку на Харківщині