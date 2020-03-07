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      Військовий застрелився на Хмельниччині: деталі

      - Читать новость на русском
      У селі Цвітоха на Хмельниччині застрелився солдат / Фото з відкритих джерел

      На Хмельниччині у військовій частині A1358 застрелився солдат. Інцидент трапився приблизно о 12:00 7 березня.

      Як повідомило джерело 24 каналу, солдат був на посту та вкоротив собі віку, коли перебував на патрулюванні.

      Зверніть увагу! Ветерана АТО Котенка знайшли застреленим у Житомирі, – ЗМІ

      Співрозмовник нашого каналу підкреслив, що хлопець був стресостійким і не було жодних передумов, що він може накласти на себе руки.

      На місці працюють співробітники СБУ, поліції та військової служби правопорядку.

      Військова частина А1358 розташовується у селі Цвітоха Славутського району Хмельницької області.

      До слова, на початку березня на Закарпатті знайшли застреленим 20-річного військовослужбовця. Трагедія сталася, коли він перебував на службі. Спершу поліція розглядала справу як самогубство, однак потім змінила статтю на "умисне вбивство".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Жертви Новини Хмельницького Збройні сили України Самогубство Новини України
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