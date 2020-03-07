Військовий застрелився на Хмельниччині: деталі

На Хмельниччині у військовій частині A1358 застрелився солдат. Інцидент трапився приблизно о 12:00 7 березня.

Як повідомило джерело 24 каналу, солдат був на посту та вкоротив собі віку, коли перебував на патрулюванні.

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Співрозмовник нашого каналу підкреслив, що хлопець був стресостійким і не було жодних передумов, що він може накласти на себе руки.

На місці працюють співробітники СБУ, поліції та військової служби правопорядку.

Військова частина А1358 розташовується у селі Цвітоха Славутського району Хмельницької області.

До слова, на початку березня на Закарпатті знайшли застреленим 20-річного військовослужбовця. Трагедія сталася, коли він перебував на службі. Спершу поліція розглядала справу як самогубство, однак потім змінила статтю на "умисне вбивство".