"Військовий злочинець" і "Брехун": росіяни повісили опудало Путіна з яскравими характеристиками

Нещодавно у далекій Пермі невідомі прив'язали до стовпа опудало президента РФ Володимира Путіна. Воно було вдягнуто у тюремний одяг, а на лобі виднівся напис "Брехун".

Про це розповів політичний оглядач Іван Яковина у своїй програмі "Безумний мір".

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За його словами, навіть у Москві такі акції проходять не часто, а у провінції – тим паче. Натомість перехожих це опудало ніяк не обурювало, навпаки, вони сміялися та робили фотографії на фоні псевдо Путіна.



Опудало Путіна у Пермі

Яковина додав, що після того, як міліція побачила це дійство, вони були налякані та почали затримувати всіх, хто фотографувався з опудалом. Правда, потім їх відпустили, тому що так і не змогли вигадати їм звинувачення.

Проте справу все ж таки відкрили. І навіть заарештували одного зі співробітників місцевого штабу Навального – Олександра Шабарчіна. І оскільки він, формально, ніяких злочинів не скоював, влада вирішила відправити його в армію. Наразі Олександр у військкоматі. Сам він каже, що не підходить за станом здоров'я, але його, думаю, запросто там вилікують,

– наголосив політичний оглядач.

"Ще один напис на опудалі Путіна був таким: "Військовий злочинець – Пиня В.В." В Україні цей мем не надто відомий, тут Путіна частіше називають по-іншому. У російському ж інтернеті за Пиню йшла справжня війна між прихильниками і противниками Путіна", – зазначив Іван.



Мем "Пиня В.В."

Як сказав Яковина, російські блогери на замовлення Кремля придумали збірний образ свого ворога – нікчемного, жалюгідного інтелігента, що висить на шиї у батьків без любові і без роботи. Назвали його "Пиня" і вклали величезні гроші в розкрутку цього образу, але щось пішло не так. В результаті, образ мерзенного, гидкого паразита, в який вкладені гроші Кремля, приклеївся до його господаря! Адже навіть ім'я "Пиня" співзвучне до прізвища "Путін".

Опозиціонери стали називати "Пинею" Путіна, що викликало дику, божевільну лють кремлівських блогерів і політтехнологів. У них викрали образ, над яким вони ретельно працювали кілька років,

– зауважив Яковина.

"Тим часом, у мережі довго йшла війна за "Пиню". Прихильники Путіна все мріяли повернути йому початкове значення і навіть звинувачували Україну в його крадіжці. Але акція в Пермі вже остаточно приклеїла це прізвисько до російського президента. Тепер для всіх росіян він буде Пиня В. В. – злодій і військовий злочинець", – додав він.

Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Безумный мир"