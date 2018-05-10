Військового насмерть збило авто у Києві: намагався перебігти 8 смуг (фото 18+)

На проспекті перемоги у Києві авто на смерть збило 20-річного військового.

Аварія сталась неподалік від станції метро "Житомирська".

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Чоловік, як згодом з'ясувалось 1997 року народження, намагався перебігти 8 смуг дороги, хоча поруч був підземний перехід.

Як інформує dtp.kiev.ua, хлопця-військового збив автомобіль Skoda.

Він помер на місці аварії від травм несумісних із життям.

Дивіться відео з місця ДТП у Києві, в якій загинув хлопець-військовий: