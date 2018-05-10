Військового насмерть збило авто у Києві: намагався перебігти 8 смуг (фото 18+)
На проспекті перемоги у Києві авто на смерть збило 20-річного військового.
Аварія сталась неподалік від станції метро "Житомирська".
Дивіться також: На Київщині у серйозну аварію потрапив нетверезий правоохоронець, – ЗМІ
Чоловік, як згодом з'ясувалось 1997 року народження, намагався перебігти 8 смуг дороги, хоча поруч був підземний перехід.
Як інформує dtp.kiev.ua, хлопця-військового збив автомобіль Skoda.
Він помер на місці аварії від травм несумісних із життям.
Дивіться відео з місця ДТП у Києві, в якій загинув хлопець-військовий:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі