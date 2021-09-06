Військова частина базується в Маріуполі Донецької області. Кошти на придбання житла чоловікові виділили як грошову компенсацію.

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Військовий купив квартиру в Харкові

Заступник командира військової частини, начальник відділу персоналу Роман Гончаренко купив квартиру в Харкові площею 65,1 квадратного метра. Вартість помешкання становить 1,343 мільйона гривень, тобто 20,6 тисячі гривень за "квадрат".

У щорічній декларації Гончаренко вказав, що у 2020 він отримав понад 1,61 мільйона гривень доходу:

понад 404 тисячі гривень зарплати;

1 390 гривень разової допомоги учасникам бойових дій;

14 454 гривень монетизації пільг на оплату комунальних послуг;

7 006 гривень за оренду земельної ділянки;

понад 1,18 мільйона гривень грошової компенсації військовослужбовцям та членам їхніх сімей на придбання житла.

Готівкою військовий зберігав 1,5 мільйона гривень та 16 тисяч доларів. Гончаренко із сім'єю орендує квартиру у Маріуполі площею 46,6 квадратного метра. У селищі Борки Харківської області військовому належить земельна ділянка на 200 соток.

Виплата військовим на купівлю житла

Кабмін у 2015 році постановив виплатити військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошову компенсацію на купівлю житла. Гроші отримують раз за весь час служби. Компенсація передбачена для: