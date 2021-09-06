Військовослужбовець з Маріуполя купив в Харкові квартиру за 1,3 мільйона гривень
Джерело:Newsroom
Начальник відділу соціально-гуманітарного забезпечення військової частини 1482 Роман Гончаренко придбав квартиру в Харкові. Вартість помешкання становить понад 1,34 мільйона гривень.
Військова частина базується в Маріуполі Донецької області. Кошти на придбання житла чоловікові виділили як грошову компенсацію.
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Військовий купив квартиру в Харкові
Заступник командира військової частини, начальник відділу персоналу Роман Гончаренко купив квартиру в Харкові площею 65,1 квадратного метра. Вартість помешкання становить 1,343 мільйона гривень, тобто 20,6 тисячі гривень за "квадрат".
У щорічній декларації Гончаренко вказав, що у 2020 він отримав понад 1,61 мільйона гривень доходу:
- понад 404 тисячі гривень зарплати;
- 1 390 гривень разової допомоги учасникам бойових дій;
- 14 454 гривень монетизації пільг на оплату комунальних послуг;
- 7 006 гривень за оренду земельної ділянки;
- понад 1,18 мільйона гривень грошової компенсації військовослужбовцям та членам їхніх сімей на придбання житла.
Готівкою військовий зберігав 1,5 мільйона гривень та 16 тисяч доларів. Гончаренко із сім'єю орендує квартиру у Маріуполі площею 46,6 квадратного метра. У селищі Борки Харківської області військовому належить земельна ділянка на 200 соток.
Виплата військовим на купівлю житла
Кабмін у 2015 році постановив виплатити військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошову компенсацію на купівлю житла. Гроші отримують раз за весь час служби. Компенсація передбачена для:
- військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, і членів їхніх сімей;
- людей, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів;
- сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час проходження військової служби;
- сімей померлих людей, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів.