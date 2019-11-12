Військову допомогу Україні заморожували з політичних причин, – Пентагон

Адміністрація президента Сполучених Штатів насправді планувала розморозити військову допомогу для України в обмін на заяву української влади про розслідування проти Байденів.

Заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер підтвердила цю інформацію, яка міститься в стенограмі виступу Купер на слуханнях у Палаті представників Конгресу в рамках розслідування можливого імпічменту президента США.

Важливо: Парнас попереджав Київ про блокування військової допомоги США, – NYT

Купер розповіла, що президент Трамп через Офіс управління і бюджет розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів – незважаючи на заперечення військових Міноборони, представників Держдепартаменту та інших установ.

Вона також повідомила, що неодноразово висловлювала іншим чиновникам США свою стурбованість щодо законності заморожування цих коштів, виділених Конгресом. Крім того, вона вказувала на проблеми, які можуть виникнути через затримку цієї допомоги Білим домом.

Серед іншого Купер підтвердила, що на зустрічі з колишнім спецпредставником США в Україні Куртом Волкером 20 серпня 2019 року той недвозначно натякав, що заморожування допомоги можна скасувати, якщо Україна піде на компроміс.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.