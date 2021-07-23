Чоловіка віднесло потоком води під час зливи в Одесі: чи вижив він

В Одесі під час злив вночі 22 липня чоловіка захопила течія та понесла в бік моря. Згодом виявилося, що він все ж зміг вижити та вибратися. Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Медики розповіли про його стан.

Як саме чоловік врятувався – не пам'ятає. Про це стало відомим 23 липня.

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Його вважали загиблим

Про те, що чоловіка понесло течією, повідомили очевидці, які це зафільмували. Згодом його почали шукати акваторії поблизу Аркадії та вважали загиблим.

У мережі повідомляли, що потерпілий – поляк. У момент інциденту він начебто був п'яним.

Однак потім з'ясувалося, що чоловік із відео все ж вижив. Його доправили до 11 лікарні.

Який його стан

Повідомляють, що потерпілий знепритомнів. Він не пам'ятає, як зміг вибратися. У нього діагностували черепно-мозкову травму та часткову втрату пам’яті.

До нас доправили пацієнта з порушенням свідомості, який отримав травми під час стихійного лиха. Наразі він проходить лікування в нейрохірургічному відділенні. Стан його – стабільний,

– розповіла нейрохірургиня Одеської лікарні №11 Лариса Петкова.

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