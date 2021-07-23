Чоловіка віднесло потоком води під час зливи в Одесі: чи вижив він
Джерело:ТСН
В Одесі під час злив вночі 22 липня чоловіка захопила течія та понесла в бік моря. Згодом виявилося, що він все ж зміг вижити та вибратися. Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Медики розповіли про його стан.
Як саме чоловік врятувався – не пам'ятає. Про це стало відомим 23 липня.
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Його вважали загиблим
Про те, що чоловіка понесло течією, повідомили очевидці, які це зафільмували. Згодом його почали шукати акваторії поблизу Аркадії та вважали загиблим.
У мережі повідомляли, що потерпілий – поляк. У момент інциденту він начебто був п'яним.
Однак потім з'ясувалося, що чоловік із відео все ж вижив. Його доправили до 11 лікарні.
Який його стан
Повідомляють, що потерпілий знепритомнів. Він не пам'ятає, як зміг вибратися. У нього діагностували черепно-мозкову травму та часткову втрату пам’яті.
До нас доправили пацієнта з порушенням свідомості, який отримав травми під час стихійного лиха. Наразі він проходить лікування в нейрохірургічному відділенні. Стан його – стабільний,
– розповіла нейрохірургиня Одеської лікарні №11 Лариса Петкова.
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Коротко про потоп в Одесі
- Вночі 22 липня почалася злива та в місті почався жахливий потоп.
- Згодом у ДСНС повідомили, що за ніч випало 80% місячної норми.
- Там були затоплені дороги, будинки, а також валилися стіни та падали дерева.
- Авіакомпанії скасували багато рейсів – пояснили це поганою видимістю.
- В Одесі на день перестали їздити тролейбуси, а також частина маршруток.
- Рятувальникам евакуювали й врятувати понад 30 осіб.
- На одній з вулиць Одеси застрягла маршрутка з пасажирами.
- Пасажирів звідти евакуйовували співробітники ДСНС.