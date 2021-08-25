Уламки снарядів були в черевній порожнині. Крім того, чоловік отримав струс головного мозку, контузію, акубаротравму, порушення слуху.

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Його доправили до лікарні Мечникова у Дніпрі. Медики провели 2 складні операції. Головний лікар Сергій Риженко повідомив, що тепер стан пацієнта дозволяє йому пересуватися самостійно.

Риженко наголосив, що радісні хвилини зустрічі з пацієнтом "вселяють віру у його майбутнє".

Текст поста Сергія Риженка:

У його житті плани перевернулися...

Ігор, 56 років, з Донецької області, житель Красногорівки, колишній шахтар.

Два снаряди влетіло в його квартиру. Десятки поранень осколками в черевну порожнину, розбита печінка, струс головного мозку, контузія, акубаротравма, погано чує.

На всіх етапах, починаючи з Курахово до Мечникова, лікарі рятували його життя. Два тижні реанімації.

Сьогодні з лікарем прийшов сам. В його погляді занадто багато болю і переживань за майбутнє. Радісні хвилини зустрічі після важких поранень вселяють впевненість в його майбутнє.

Що відомо про обстріл Красногорівки

Російські найманці 5 серпня обстріляли житлові квартали у Красногорівці. Окупанти влучили у квартиру на вулиці Східній. Місцевий житель зазнав поранення.

Снаряди влучили у балкон та повністю його зруйнували. Постраждали також сусідні вікна, а сама квартира перетворилась на руїни.

Поліція відкрила кримінальну справу. Бойовикам може загрожувати від 8 до 12 років в'язниці.



Зруйнована квартира / Фото Нацполіції