Виживав лише кожен четвертий: яка зараза ходила по Києву сто років тому

Сухоти, дифтерія, холера, віспа, тиф, кір, скарлатина, рожа, коклюш, бугорчатка, сибірська лихоманка, дизентерія - ось далеко не повний список інфекційних хвороб, з якими доводилося стикатися киянам на рубежі XIX і XX століть. Захворювання ці були добре знайомі київським лікарням.

Правда, обычно в них лечились несколько пациентов одновременно, поэтому особой обеспокоенности ни в медицинских кругах, ни у городских властей такая ситуация не вызывала.

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Тревогу начинали бить только тогда, когда количество заболевших горожан и гостей столицы исчислялось сотнями, а смертельных случаев – десятками. Так, в новый, 1898 год Киев вошел вместе с эпидемией тифа. К середине января уровень заболеваемости достиг пика, но к началу февраля пошел на спад. 31 января в медицинских учреждениях города находилось 230 тифозных больных, а меньше чем через две недели осталось всего 183 человека. Двое за этот период умерли.

Мест нет. Даже для детей

"Тифозные палаты" вытесняли из больниц места для остальных пациентов, в том числе с другими инфекционными заболеваниями. 12 февраля ежедневная газета "Киевлянин", повествуя о переполненности киевских больниц, привела в качестве примера историю Марии Махновой, проживающей в Киеве на ул. Кирилловской, 4. Женщина, имея на руках двух больных оспой детей, сына шести лет и полугодовалую дочь, не смогла пристроить их ни в одну из больниц.

"Администрация каждой больницы отказывается принять несчастных больных детей на том основании, что все больницы уже переполнены больными".

В январе 1899 года в Киеве опять случилась эпидемия тифа, впрочем, менее масштабная, чем годом ранее. 20 января в городских больницах находилось всего 24 человека. В начале следующего года тиф снова заявил о себе. Кроме того, врачи неоднократно диагностировали дифтерит, корь, скарлатину и даже оспу. Но из 84 инфекционных больных госпитализированы были только 48.

"Заразные бараки" по обыкновению освятили

В начале 1901 года ситуация резко ухудшилась. Ввиду приближения новой волны инфекционных заболеваний киевский губернатор решил принять активное участие в борьбе с ними. 7 февраля он обратился к городскому самоуправлению и предложил "принять меры к подготовке помещений для тифозных больных в городской Александровской больнице или нанять под временную больницу помещения в усадьбах". Городские власти с ответом долго ждать не стали и в тот же день доложили, что не позднее 11 февраля открывается для приема больных новый "заразный барак" на 40 кроватей. Кроме того, в случае если мест в этом помещении не хватит, уже достигнута договоренность о переносе городской богадельни из усадьбы Александровской больницы в помещение ремесленной управы.

Открытие нового "заразного барака" состоялось даже ранее обещанного срока — 10 февраля. Благо работы по строительству новых площадей для лечебных учреждений городская управа начала задолго до руководящего указания губернатора. Красную ленточку перерезать не стали, а согласно обычаям того времени провели освящение нового здания. Деньги для его постройки выделялись из городского бюджета, поэтому на торжественном мероприятии присутствовали не только члены большого и малого больничных советов, но и почти все члены городской управы и, конечно же, киевский городской голова. Кроме расходов на стройку, город потратился на приобретение новой мебели, постельных принадлежностей, а также необходимого больничного инвентаря и оборудования. В новое здание было решено перевести всех инфекционных больных, кроме тифозных. Последним, количество которых с каждым днем увеличивалось, определили место в двух старых освобождающихся деревянных бараках.

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Инфлуэнца и бугорчатка

Начало 1903 года выдалось сырым и теплым. Газеты писали: "В течение минувшего января месяца в Киеве из числа инфекционных заболеваний, которые никогда не прекращаются в городе, наибольшее число заболеваний пришлось на долю инфлуэнцы". По самым скромным подсчетам, заболеваний инфлуэнцой (гриппом) было 274. Но, по мнению отдельных "врачей-кураторов", число заболевших было гораздо больше и вспышка гриппа приняла характер эпидемии. На территории только одного Лукьяновского участка зарегистрирован 121 случай заболевания. Это не считая других инфекционных болезней. При этом из пяти заболевших туберкулезом четверо являлись постоянными жителями Лукьяновской тюрьмы.

Отчет городской Александровской больницы за 1904 год приводит цифры, позволяющие судить о том, какая из инфекционных болезней в начале прошлого века была самой смертоносной. Итак, в течение года в больнице имени Цесаревича Александра находилось на излечении 8 302 больных, из которых выздоровели 7 472 и умерли 754 человека. В том числе с различными инфекционными заболеваниями в отделениях лежали 1 682 человека, из которых умерли более 300. Один из самых высоких показателей смертности был среди больных с диагнозом "бугорчатка" – так тогда называли туберкулез. Выживал примерно только каждый четвертый.

Автор: Алексей Смолин

Источник: Великий Київ