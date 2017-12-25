Візит Ердогана до Порошенка – приниження для Путіна, – Чийгоз про Україну, Крим та Порошенка

Разом з Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим у літаку в Анкару летів також великий турецький бізнесмен, який декілька місяців провів у московському СІЗО.

Про це, звільнившись з ув'язнення, розповів Ахтем Чийгоз у інтерв'ю для "Радіо Свобода". За його словами, питання про їхнє з Умеровим звільнення підняв саме Президент України Петро Порошенко.

А Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що нікого ні про що не просив ‒ сказав, що нас потрібно відпустити, і все.

Читайте також: Ердоган сказав, що постарається його визволити, – Джмілєв про засудженого РФ українського бранця

Ця ситуація, як і візит до Ердогана, а потім – візит Ердогана до Порошенка, були приниженнями для Президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Чесно, я не розраховував, що вийду з в'язниці. Не став би поки давати оцінку інтересам Ердогана. Коли ми летіли до Анкари з Ільмі Умеровим, в літаку з нами був третій ‒ великий турецький бізнесмен, який три місяці провів у СІЗО в Москві. Я питав Ердогана, як йому все це вдалося. Він сказав, що нікого ні про що не просив ‒ сказав, що нас потрібно відпустити. І візит Путіна до Ердогана й наступний візит Ердогана до Порошенка були приниженням для Путіна. До речі, питання про мене та Умерова на зустрічі з Ердоганом підняв саме Порошенко,

– розповів він.