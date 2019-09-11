Візит Коломойського в ОП сигналізує, що влада погоджується з діями і заявами олігарха, – Фурса

Візит олігарха Ігоря Коломойського в Офіс Президента, де з ним зустрівся не лише Володимир Зеленський, а й все інше вище керівництво країни, є потужним сигналом того, що влада згодна з тим, що говорить і робить Коломойський.

Це також дає олігарху право так говорити і робити надалі, вважає інвестбанкір Сергій Фурса, йдеться на сайті Uaprom.

За його словами, таким чином влада дала сигнал чиновникам і керівникам держпідприємств про те, хто тепер "їх тато". Для депутатів це знак голосувати за президентські законопроєкти, "переписані з інтерв'ю" олігарха. А для суддів – приймати "правильні" рішення в справах Приватбанку, вважає Фурса.

Це сигнал усім іноземним інвесторам. Адже Зеленський зробив фото не з менеджментом "Криворіжсталі", на яку наїжджають силовики, а з олігархом, який закликає націоналізувати "Криворіжсталь"... Це фото дає добро СБУ продовжувати кошмарити найбільшого інвестора, а значить і всіх інших інвесторів теж, аж до перспективних ІТ-шників,

– пише Фурса.

За його словами, в Україні починається епоха безсоромності: "Високий рейтинг кружляє голови. І тепер ви можете творити що завгодно".