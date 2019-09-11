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      Візит Коломойського в ОП сигналізує, що влада погоджується з діями і заявами олігарха, – Фурса

      315 Читать новость на русском
      Коломойського в ОП
      Коломойського в ОП / pravda.com.ua

      Візит олігарха Ігоря Коломойського в Офіс Президента, де з ним зустрівся не лише Володимир Зеленський, а й все інше вище керівництво країни, є потужним сигналом того, що влада згодна з тим, що говорить і робить Коломойський.

      Це також дає олігарху право так говорити і робити надалі, вважає інвестбанкір Сергій Фурса, йдеться на сайті Uaprom.

      За його словами, таким чином влада дала сигнал чиновникам і керівникам держпідприємств про те, хто тепер "їх тато". Для депутатів це знак голосувати за президентські законопроєкти, "переписані з інтерв'ю" олігарха. А для суддів – приймати "правильні" рішення в справах Приватбанку, вважає Фурса.

      Це сигнал усім іноземним інвесторам. Адже Зеленський зробив фото не з менеджментом "Криворіжсталі", на яку наїжджають силовики, а з олігархом, який закликає націоналізувати "Криворіжсталь"... Це фото дає добро СБУ продовжувати кошмарити найбільшого інвестора, а значить і всіх інших інвесторів теж, аж до перспективних ІТ-шників,
      – пише Фурса.

      За його словами, в Україні починається епоха безсоромності: "Високий рейтинг кружляє голови. І тепер ви можете творити що завгодно".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський СБУ
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