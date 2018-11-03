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      Візит української делегації на чолі з Порошенком до Туреччини: які документи підписали сторони

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      Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю: деталі
      Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю: деталі / Прес-служба Президента України

      3 листопада Президент України Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Туреччини, у рамках якого провів перемовини з очільником країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони підписали низку двосторонніх документів.

      Як повідомляє прес-служба українського гаранта, Порошенко та Ердоган, зокрема, підписали "Спільну заяву за результатами Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою".

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      Також за присутності очільників України та Туреччини було підписано "Меморандум між ДК "Укроборонпром" та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій". Документ підписали гендиректор українського концерну Павло Букін та президент турецького відомства Ісмаїл Демір.

      Меморандум визначає умови виконання договірних зобов'язань між ДК "Укроборонпром" і Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки, зокрема у контексті регулювання порядку отримання банківських гарантій, необхідних для реалізації проектів у сфері оборонної промисловості. Документ закріплює домовленості сторін про реалізацію контрактів у сфері оборонної промисловості без необхідності отримання банківських гарантій, якщо сума становить менше ніж 10 мільйонів доларів,
      – зазначають у Порошенка.

      Крім того, було укладено "Угоду про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки", яку своїми підписами скріпили перший віце-прем’єр-міністр України та водночас міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, а також очільник Управління Турецького агентства співробітництва та координації Сердар Чам.

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      Угода створить правові основи для заснування Управлінням Турецького агентства співробітництва та координації Офісу координації програм в Україні з метою розвитку плідної співпраці в економічних та соціальних сферах між урядами двох країн. Особлива увага приділятиметься проектам (програмам) технічного та фінансового співробітництва, спрямованим на розвиток освітньої інфраструктури, соціального обслуговування, сільського господарства, туристичних і виробничих секторів держав, а також підвищення рівня інституціоналізації в секторі державного управління,
      – додають у прес-службі українського президента.

      Нагадаємо, президенти України та Туреччини Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган під час спільної зустрічі обговорили питання незаконної анексії Криму, агресію РФ на Донбасі та в Азовському морі, а також утримання українських політв'язнів у Росії.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Реджеп Ердоган Новини Туреччини Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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