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Візит Волкера в Україну – політологи вбачають цьому "хороший знак"

18:18, сьогодні 543 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер / jimbakkershow.com

Візит спеціального представника США з питань України Курта Волкера в Україну перед тим , як він проведе зустріч із Владиславом Сурковим, є хорошим знаком.

Про це заявили кілька політичних експертів в коментарі сайту "Сегодня".

"Я думаю, що насправді це дуже добре, тому що, як мінімум, він узгоджує позицію з керівництвом України. І, напевно, це добре, тому що потім, я сподіваюся, все-таки знаходять спільні позиції", – сказав політолог Віталій Бала.

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Політолог Олександр Палій вважає, що під час зустрічей Волкер "хоче просто зрозуміти настрій української еліти".

"Це дуже добре, що він заїжджає в Україну перед тим, як їхати в Росію. Тобто, американці чітко і ясно показують, що вони на нашому боці – це раз, а, по-друге, що через голову України вони ні про що говорити не будуть", – сказав експерт.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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