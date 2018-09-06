Візитною карткою збірної України у Лізі націй стане пісня "Червона рута": зворушливе відео

Знаменитий хіт Володимира Івасюка "Червона рута" став офіційною візитною карткою збірної України в Лізі націй.

Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

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Тепер ця неймовірна за своєю енергетикою мелодія отримає статус футбольного символу України та стане візиткою нашої збірної у першому розіграші Ліги націй та кваліфікації до Євро-2020. "Ти у мене єдина…" – єдина Україна, єдина збірна! Нехай "Червона рута" надихає нашу головну команду на нові перемоги та звершення! Слава Україні!, – написав президент ФФУ.

Нагадаємо, стартовий матч Ліги націй УЄФА Чехія – Україна відбудеться 6 вересня у Чехії і розпочнеться о 21.45 за київським часом. Вже стало відомо, у якій формі зіграють Україна та Чехія.

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