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Візитом Курца в Київ україно-австрійські відносини не виправити, – Die Presse

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Одним лише візитом Курцу в Київ україно-австрійські відносини не виправити
Одним лише візитом Курцу в Київ україно-австрійські відносини не виправити / Фото з відкритих мереж

Візит федерального канцлера Республіки Австрія Себастьяна Курца в Київ 4 вересня не поверне довіру України, втрачену після запрошення глави Кремля Володимира Путіна на весілля австрійського міністра закордонних справ Карін Кнайсль.

Про це пише Die Presse.

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Історія із запрошенням президента РФ на весілля до Кнайсль негативно позначилася на репутації Австрії в Україні, зауважує видання.

І хоч під час зустрічі з главою українського МЗС Павлом Клімкіним, мером Києва Віталієм Кличком і Президентом Петром Порошенком Курц "повторюватиме, що Відень і надалі залишатиметься партнером України та підтримає країну в реалізації намічених реформ, однак за дипломатичними формулюваннями йтиметься в першу чергу про те, як знову зміцнити довіру Києва", йдеться у статті.

Україна не хоче йти шляхом, запропонованим великим сусідом на Сході. Саме така невелика держава, як Австрія, повинна була продемонструвати розуміння цієї ситуації в історичному контексті та показати, що означає європейська солідарність на фоні реальної геополітичної загрози,
– робить висновок німецька газета.

Нагадаємо, 18 серпня 53-річна глава МЗС Австрії Карін Кнайсль відсвяткувала весілля, на яке запросила президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Австрія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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