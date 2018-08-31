Визначено найкращого спортсмена серпня в Україні

Національний олімпійський комітет України визнав дворазового чемпіона та срібного призера чемпіонату Європи з плавання Михайла Романчука найкращим спортсменом останнього літнього місяця. Його особистий наставник Петро Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня відповідно.

Підводячи підсумки спортивного серпня Експертна комісія НОК відзначила чудові здобутки українських спортсменів на міжнародних стартах з академічного веслування, велоспорту, легкої атлетики, синхронного плавання, спортивної гімнастики, стрибків у воду, плавання.

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Звання найкращого спортсмена місяця отримав Михайло Романчук. На чемпіонаті Європи в Глазго (Шотландія) плавець здобув три медалі: став переможцем фінального запливу на 800 метрів вільним стилем, здобув золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, на ІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Нанкіні-2014 Михайло виборов "золото" та "срібло" (400 м та 800 м, вільний стиль).

Відзначимо, для Романчука це перше високе визнання НОК.

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