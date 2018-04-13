Визначено найпопулярніший готель серед користувачів Instagram

Портал про розкішні подорожі Luxury Travel Advisor назвав найпопулярніший готель серед користувачів соціальної мережі Instagram.

Курорт Anantara Kihavah, який визнано найкращим місцем для відпочинку, розташований на мальдівському острові Кіхава Хуравалхі та включає 80 чарівних вілл із солом'яними дахами, які стоять на чистому пляжі навколо блакитної лагуни, йдеться у Luxury Travel Advisor.

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В готелі є підводний ресторан, відвідувачі якого можуть насолоджуватися життям мешканців морських глибин під час обіду або вечері. Також комплекс оснащений винним погребом, дворівневим баром, лаунж-простором, спа-салоном на воді та власною обсерваторією.