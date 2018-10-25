Визначилася перша півфіналістка Підсумкового турніру WTA.

Восьма ракетка світу Кароліна Плішкова виграла третій матч групового раунду Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі у своєї співвітчизниці Петри Квітової. Це дозволило їй забезпечити собі місце серед двох кращих тенісисток Білої групи.

Для перемоги Плішковій знадобилося два сети і півтори години. У першій партії вона швидко повела з рахунком 4:0 і довела сет до перемоги. У другій партії дівчата зробили відразу п'ять брейків на чужих подачах, але три з них вдалося зробити Плішковій, яка і святкувала перемогу.

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Другу путівку розіграють між собою Еліна Світоліна і Каролін Возняцкі. Українці для виходу в півфінал буде достатньо взяти один сет у датчанки.

Зазначимо, що це другий поспіль вихід чешки в півфінал Підсумкового турніру в Сінгапурі. В 2017-му вона також першою забезпечила собі місце в плей-оф, вигравши два стартові матчі.

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