Визначились усі пари раунду плей-оф Ліги Європи: "Зоря" зіграє з "РБ Лейпциг"
Закінчився 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Стали відомі суперники раунду плей-оф турніру.
Суперник "Зорі" по останньому раунду попереднього турніру визначався в дуелі між "Лейпцигом" і румунською "КСУ Крайовою". Клуб Бундесліги очікувано вийшов переможцем з цього протистояння – 3:1, 1:1.
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Відтак, пари раунду плей-офф виглядають наступним чином:
Партизан – Бешикташ
Рапід – Стяуа
Аполлон – Базель
Рейнджерс – Уфа
Аталанта – Копенгаген
Зеніт – Мольде
Тренчін – АЕК Ларнака
Генк – Брондбю
Гент – Бордо
Олімпіакос – Бернлі
Зоря – РБ Лейпциг
Олімпія Любляна – Спартак Трнава
Апоел – Астана
Русенборг – Шкендія
Дюделанж – ЧФР Клуж
Судува – Селтік
Шериф – Карабах
Мальме – Мітьюлланд
Торпедо Кутаїсі – Лудогорець
Сігма Оломоуц – Севілья
Сарпсборг 08 – Маккабі Тель-Авів
Перший матч "Зоря" проведе проти "Лейпцига" вдома 23 серпня, матч-відповідь – 30 серпня.
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