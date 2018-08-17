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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Визначились усі пари раунду плей-оф Ліги Європи: "Зоря" зіграє з "РБ Лейпциг"

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Визначились усі пари плей-оф Ліги Європи
Визначились усі пари плей-оф Ліги Європи

Закінчився 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Стали відомі суперники раунду плей-оф турніру.

Суперник "Зорі" по останньому раунду попереднього турніру визначався в дуелі між "Лейпцигом" і румунською "КСУ Крайовою". Клуб Бундесліги очікувано вийшов переможцем з цього протистояння – 3:1, 1:1.

Читайте також: "Зоря" зіграла у нічию з "Брагою" та вийшла у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи

Відтак, пари раунду плей-офф виглядають наступним чином:

Партизан – Бешикташ
Рапід – Стяуа
Аполлон – Базель
Рейнджерс – Уфа
Аталанта – Копенгаген
Зеніт – Мольде
Тренчін – АЕК Ларнака
Генк – Брондбю
Гент – Бордо
Олімпіакос – Бернлі
Зоря – РБ Лейпциг
Олімпія Любляна – Спартак Трнава
Апоел – Астана
Русенборг – Шкендія
Дюделанж – ЧФР Клуж
Судува – Селтік
Шериф – Карабах
Мальме – Мітьюлланд
Торпедо Кутаїсі – Лудогорець
Сігма Оломоуц – Севілья
Сарпсборг 08 – Маккабі Тель-Авів

Перший матч "Зоря" проведе проти "Лейпцига" вдома 23 серпня, матч-відповідь – 30 серпня.

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Теги: Новини спорту Футбол Ліга Європи ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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