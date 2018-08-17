Визначились усі пари раунду плей-оф Ліги Європи: "Зоря" зіграє з "РБ Лейпциг"

Закінчився 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Стали відомі суперники раунду плей-оф турніру.

Суперник "Зорі" по останньому раунду попереднього турніру визначався в дуелі між "Лейпцигом" і румунською "КСУ Крайовою". Клуб Бундесліги очікувано вийшов переможцем з цього протистояння – 3:1, 1:1.

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Відтак, пари раунду плей-офф виглядають наступним чином:

Партизан – Бешикташ

Рапід – Стяуа

Аполлон – Базель

Рейнджерс – Уфа

Аталанта – Копенгаген

Зеніт – Мольде

Тренчін – АЕК Ларнака

Генк – Брондбю

Гент – Бордо

Олімпіакос – Бернлі

Зоря – РБ Лейпциг

Олімпія Любляна – Спартак Трнава

Апоел – Астана

Русенборг – Шкендія

Дюделанж – ЧФР Клуж

Судува – Селтік

Шериф – Карабах

Мальме – Мітьюлланд

Торпедо Кутаїсі – Лудогорець

Сігма Оломоуц – Севілья

Сарпсборг 08 – Маккабі Тель-Авів

Перший матч "Зоря" проведе проти "Лейпцига" вдома 23 серпня, матч-відповідь – 30 серпня.

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