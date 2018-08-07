Визначились всі учасники чоловічої Суперліги з баскетболу сезону 2018/19

Стали відомі клуби, які у сезоні 2018/2019 виступатимуть у чоловічій Суперлізі.

За результатами опрацьованих Директоратом ФБУ попередніх заявок клубів щодо участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону А сезону 2018/19 року (Суперліга) право брати участь в Суперлізі отримали 8 клубів. До уваги бралась інфраструктура та фінансовий стан клубів.

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Склад учасників чоловічої Суперліги з баскетболу сезону 2018/19

БК "Динамо Одеса"

БК "Дніпро"

БК "Запоріжжя"

БК "Київбаскет"

МБК "Миколаїв"

БК "Авантаж-Політехнік"

БК "Хімік"

БК "Черкаські Мавпи"

Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня. Робочою датою є 5 жовтня. Передуватиме першому туру розіграш Суперкубку України за участі чемпіона попереднього сезону Суперліги Парі-Матч – БК "Черкаські Мавпи" та переможця Кубка України попереднього сезону – БК "Дніпро".

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