Визначились всі учасники чоловічої Суперліги з баскетболу сезону 2018/19
Стали відомі клуби, які у сезоні 2018/2019 виступатимуть у чоловічій Суперлізі.
За результатами опрацьованих Директоратом ФБУ попередніх заявок клубів щодо участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону А сезону 2018/19 року (Суперліга) право брати участь в Суперлізі отримали 8 клубів. До уваги бралась інфраструктура та фінансовий стан клубів.
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Склад учасників чоловічої Суперліги з баскетболу сезону 2018/19
БК "Динамо Одеса"
БК "Дніпро"
БК "Запоріжжя"
БК "Київбаскет"
МБК "Миколаїв"
БК "Авантаж-Політехнік"
БК "Хімік"
БК "Черкаські Мавпи"
Сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня. Робочою датою є 5 жовтня. Передуватиме першому туру розіграш Суперкубку України за участі чемпіона попереднього сезону Суперліги Парі-Матч – БК "Черкаські Мавпи" та переможця Кубка України попереднього сезону – БК "Дніпро".
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