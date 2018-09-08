Визначилися фіналісти чоловічого US Open-2018: без Надаля і Федерера

9 вересня в битві за трофей US Open-2018 зійдуться екс-перша ракетка світу серб Новак Джокович і аргентинець Хуан-Мартін дель Потро.

У півфіналі Новак Джокович виявився сильнішим за японця Кея Нісікорі. Зустріч завершилася з рахунком 6:3, 6:4, 6:2, а тривалість протистояння склала 2 години 24 хвилини.

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У свою чергу, Дель Потро в іншому півфіналі переміг іспанця Рафаеля Надаля. Перша ракетка світу не зміг дограти матч через травму правого коліна. Гра була зупинена за рахунку 7:6, 6:2 на користь аргентинського тенісиста.

Тенісисти вже грали між собою 18 разів, і в 14-ти з них сильнішим був сербський тенісист. Дель Потро у 2009 вже вигравав цей турнір, а Джокович втретє зможе стати переможцем US Open.

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