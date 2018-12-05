Визначилися найкращі легкоатлети 2018 року у світі
Олімпійська чемпіонка в потрійному стрибку колумбійка Катрін Ібаргуен та марафонець Еліуд Кіпчоґе визнані найкращими лектоатлетами року за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).
У 2018 році Катрін Ібаргуен стала переможницею фінального етапу "Діамантової ліги". У свою чергу, Еліуд Кіпчоґе виграв Берлінський марафон зі світовим рекордом, а також переміг на Лондонському марафоні.
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Серед жінок на нагороду претендували Діна Ешер-Сміт (біг, Великобританія), Беатріс Чепкоеч (біг, Кенія), Шона Міллер-Уйбо (біг, Багами) і Нафіссату Тіам (семиборство, Бельгія).
Серед чоловіків претендентами були американець Крістіан Коулман (біг), швед Арман Дюплантіс (стрибки з жердиною), француз Кевін Майєр (багатоборство) і представник Катару Абдеррахман Самба (біг з бар'єрами).
Також приз у номінації "Висхідна зірка" отримала 19-річна американка Сідні Маклафлін, яка встановила у 2018 році юніорський світовий рекорд у бігу на 400 м з бар'єрами.
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