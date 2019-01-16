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      Визначилися суперники збірної України на Євро-2019

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      Чоловіча збірна України з волейболу
      Чоловіча збірна України з волейболу / прес-служба СЕV

      У середу, 16 січня, в Бельгії, відбулася процедура жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2019 з волейболу серед чоловіків.

      Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали – Нідерланди, Польща, Чехія, Естонія та Чорногорія.

      Читайте також: Ефектний сейв українського волейболіста потрапив у топ-3 моментів відбору Євро-2019

      Група А: Франція, Італія, Болгарія, Португалія, Греція, Румунія.

      Група В: Бельгія, Сербія, Німеччина, Словаччина, Іспанія, Австрія.

      Група С: Словенія, Росія, Фінляндія, Туреччина, Македонія, Білорусь.

      Група D: Нідерланди, Польща, Чехія, Естонія, Україна, Чорногорія.

      Чоловічий чемпіонат відбудеться з 12 по 29 вересня 2019 року у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах. Матчі збірної України відбудуться у Нідерландах.

      Нагадаємо, що жеребкування жіночого чемпіонату Європи-2019 відбудеться в Стамбулі 23 січня. Підопічні Гарія Егіазарова також завоювали путівку на першість Європи, яка відбудеться з 23 серпня по 8 вересня у Туреччині, Польщі, Угорщині та Словаччині.

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      Теги: Спорт Волейбол
      Джерело: 24 Канал
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