Визначилися суперники збірної України на Євро-2019
У середу, 16 січня, в Бельгії, відбулася процедура жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2019 з волейболу серед чоловіків.
Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали – Нідерланди, Польща, Чехія, Естонія та Чорногорія.
Читайте також: Ефектний сейв українського волейболіста потрапив у топ-3 моментів відбору Євро-2019
Група А: Франція, Італія, Болгарія, Португалія, Греція, Румунія.
Група В: Бельгія, Сербія, Німеччина, Словаччина, Іспанія, Австрія.
Група С: Словенія, Росія, Фінляндія, Туреччина, Македонія, Білорусь.
Група D: Нідерланди, Польща, Чехія, Естонія, Україна, Чорногорія.
Чоловічий чемпіонат відбудеться з 12 по 29 вересня 2019 року у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах. Матчі збірної України відбудуться у Нідерландах.
Нагадаємо, що жеребкування жіночого чемпіонату Європи-2019 відбудеться в Стамбулі 23 січня. Підопічні Гарія Егіазарова також завоювали путівку на першість Європи, яка відбудеться з 23 серпня по 8 вересня у Туреччині, Польщі, Угорщині та Словаччині.