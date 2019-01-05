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      Визначилися усі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

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      Визначилися усі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

      У суботу, 5 січня, було зіграно три матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка України. Відтак було визначено команди, які зіграють у Фіналі чотирьох.

      Хімік – Політехнік 90:76 (25:20, 20:20, 24:18, 21:18)
      Перший матч 72:87

      "Хіміку" у цьому матчі слід було перемагати з різницею у 16 та більше очок, щоб вийти у Фінал чотирьох. І южненська команда була близькою до цього. На початку четвертої чверті різниця у рахунку становила +11. Та вже за 4 хвилини після 6 поспіль очок від Рябчука "Хімік" вийшов на переможну 16-очкову дистанцію. Тайм-аут Коваля не зумів зупинити ривок господарів, які відірвалися вже на 20 балів.

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      Незважаючи на невдалий відрізок на обох половинах майданчику, харків’яни зуміли вилізти із психологічної ями, в якій, здавалось би, опинились: триочковий Рочняка та ендван Кромера знову відкинули "Хімік" на "+14". Павлов після передачі від Едвіна знову повернув "Хіміку" необхідну різницю, залишивши гостям час на повну атаку, яка виявилась останньою результативною в цьому матчі. Сидоров отримав 5 персональний фол за перебор командних та відправив Козлова на лінію штрафних – снайпер харків’ян був двічі влучним.

      У южненців було 10 секунд на відповідь: Едвін поліз у "фарбу" вирішувати епізод самотужки, але його кидок у проході виявився неточним. "Хімік" виграв матч 90:76, але програв битву, господарям не вистачило 2 очок

      Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 76:69 (26:16, 20:22, 13:11, 17:20 )
      Перша гра 91:109

      Команда Максима Міхельсона поступилась у Києві, проте завдяки перевазі здобутій у домашній грі, все ж пробилась до наступної стадії змагань.

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      Однак "Київ-Баскет" подав протест на результат матчу. Причиною протесту став епізод, коли в другому періоді на майданчику в команди Черкас з'явилася більша кількість легіонерів (гравців з ліцензією "Б") ніж передбачено регламентом змагань.

      Протест найближчим часом розгляне директорат Чемпіонату України.

      Дніпро – Запоріжжя 103:86 (15:25, 42:18, 14:21, 32:22)
      Перший матч 73:70

      "Дніпро" приймав "Запоріжжя", маючи за плечима 3 очка переваги після виїзної перемоги в першому раунді протистояння. Гості вдало розпочали матч, скориставшись вже звичним для цього сезону невдалим початком гри у виконанні "Дніпра". Але у другій десятихвилинці 10 балів переваги гостей розтанули на очах: "Дніпро" провів просто фантастичний відрізок, набравши за чверть 42 очка.

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      У третій чверті гостям вдалося зробити лише натяк на повернення інтриги, але у заключній десятихвилинці "Дніпро" повернув собі комфортну перевагу і довів цей матч до впевненої перемоги. Господарі переважали команду Валерія Плеханова за всіма показниками і довели матч до закономірної перемоги – 103:86. "Дніпро" продовжить захист титулу у Фіналі чотирьох.

      Нагадаємо, перший учасник Фіналу чотирьох визначився ще 26 грудня 2018 року. Тоді "Одеса" на виїзді програла "Миколаєву" (94:82). Однак завдяки перемозі у першому матчі (100:58), саме одесити пробилися у фінал змагань.

      Теги: Спорт Баскетбол БК Черкаські Мавпи БК Київ-Баскет БК Дніпро БК Запоріжжя БК Хімік БК Політехнік БК Одеса БК Миколаїв
      Джерело: 24 Канал
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