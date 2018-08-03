Визначилися всі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Маріуполь" зіграє з "Бордо"
2 серпня завершилися поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Україну на цій стадії представляють два клуби – "Зоря" і "Маріуполь". Приазовці зіграють з "Бордо", а суперник луганчан буде не менш серйозним – португальська "Брага".
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До вашої уваги всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
"Лудогорець" (Болгарія) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина)
"Легія" (Польща) - "Дюделанж" (Люксембург)
"Алашкерт" (Вірменія) - "ЧФР Клуж" (Румунія)
"Олімпія" Л (Словенія) - ХІК (Фінляндія)
"Шериф" (Молдова) - "Валур" (Ісландія)
"Корк Сіті" (Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія)
"Спартак" Ю (Латвія) - "Судува" (Литва)
"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Мідтьюлланнд" (Данія)
"Хапоель" Б-Ш (Ізраїль) - АПОЕЛ (Кіпр)
"Торпедо" Кт (Грузія) - "Кукесі" (Албанія)
"П'юнік" (Вірменія) - "Маккабі" Т-А (Ізраїль)
"Хіберніан" (Шотландія) - "Мольде" (Норвегія)
"Маріуполь" (Україна) - "Бордо" (Франція)
"Динамо" Мн (Білорусь) - "Зеніт" (Росія)
"Хапоель" Х (Ізраїль) - "Аталанта" (Італія)
ЦСКА С (Болгарія) - "Копенгаген" (Данія)
"Хайдук" (Хорватія) - "Стяуа" (Румунія)
"Штурм" (Австрія) - АЕК Ларнака (Кіпр)
"Генк" (Бельгія) - "Лех" П (Польща)
"Севілья" (Іспанія) - "Жальгіріс" (Литва)
"Сарпсборг 08" (Норвегія) - "Рієка" (Хорватія)
"Вітесс" (Нідерланди) - "Базель" (Швейцарія)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Марібор" (Словенія)
"Норшелланн" (Данія) - "Партизан" (Сербія)
"Слован" Бр (Словаччина) - "Рапід" У (Австрія)
"Тренчин" (Словаччина) - "Фейєноорд" (Нідерланди)
"Ягеллонія" (Польща) - "Гент" (Бельгія)
"Спартак" Суботіца (Сербія) - "Брондбю" (Данія)
"Уфа" (Росія) - "Прогрес Нідеркорн" (Люксембург)
"Бешикташ" (Туреччина) - ЛАСК (Австрія)
"Аполлон" Л (Кіпр) - "Динамо-Брест" (Білорусь)
"Сігма Оломоуц" (Чехія) - "Кайрат" (Казахстан)
"Олімпіакос" (Греція) - "Люцерн" (Швейцарія)
"Істанбул ББ" (Туреччина) - "Бернлі" (Англія)
"Зоря" (Україна) - "Брага" (Португалія)
"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Університатя" (Румунія)
Нагадаємо, що матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 9-го і 16 серпня.
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