Визначилися всі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Маріуполь" зіграє з "Бордо"

2 серпня завершилися поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Україну на цій стадії представляють два клуби – "Зоря" і "Маріуполь". Приазовці зіграють з "Бордо", а суперник луганчан буде не менш серйозним – португальська "Брага".

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До вашої уваги всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

"Лудогорець" (Болгарія) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина)

"Легія" (Польща) - "Дюделанж" (Люксембург)

"Алашкерт" (Вірменія) - "ЧФР Клуж" (Румунія)

"Олімпія" Л (Словенія) - ХІК (Фінляндія)

"Шериф" (Молдова) - "Валур" (Ісландія)

"Корк Сіті" (Ірландія) - "Русенборг" (Норвегія)

"Спартак" Ю (Латвія) - "Судува" (Литва)

"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Мідтьюлланнд" (Данія)

"Хапоель" Б-Ш (Ізраїль) - АПОЕЛ (Кіпр)

"Торпедо" Кт (Грузія) - "Кукесі" (Албанія)

"П'юнік" (Вірменія) - "Маккабі" Т-А (Ізраїль)

"Хіберніан" (Шотландія) - "Мольде" (Норвегія)

"Маріуполь" (Україна) - "Бордо" (Франція)

"Динамо" Мн (Білорусь) - "Зеніт" (Росія)

"Хапоель" Х (Ізраїль) - "Аталанта" (Італія)

ЦСКА С (Болгарія) - "Копенгаген" (Данія)

"Хайдук" (Хорватія) - "Стяуа" (Румунія)

"Штурм" (Австрія) - АЕК Ларнака (Кіпр)

"Генк" (Бельгія) - "Лех" П (Польща)

"Севілья" (Іспанія) - "Жальгіріс" (Литва)

"Сарпсборг 08" (Норвегія) - "Рієка" (Хорватія)

"Вітесс" (Нідерланди) - "Базель" (Швейцарія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Марібор" (Словенія)

"Норшелланн" (Данія) - "Партизан" (Сербія)

"Слован" Бр (Словаччина) - "Рапід" У (Австрія)

"Тренчин" (Словаччина) - "Фейєноорд" (Нідерланди)

"Ягеллонія" (Польща) - "Гент" (Бельгія)

"Спартак" Суботіца (Сербія) - "Брондбю" (Данія)

"Уфа" (Росія) - "Прогрес Нідеркорн" (Люксембург)

"Бешикташ" (Туреччина) - ЛАСК (Австрія)

"Аполлон" Л (Кіпр) - "Динамо-Брест" (Білорусь)

"Сігма Оломоуц" (Чехія) - "Кайрат" (Казахстан)

"Олімпіакос" (Греція) - "Люцерн" (Швейцарія)

"Істанбул ББ" (Туреччина) - "Бернлі" (Англія)

"Зоря" (Україна) - "Брага" (Португалія)

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Університатя" (Румунія)

Нагадаємо, що матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 9-го і 16 серпня.

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