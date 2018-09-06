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Визначився історичний переможець у першому матчі Ліги націй

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Збірна Грузії – переможець першого в історії матчу Ліги націй
Збірна Грузії – переможець першого в історії матчу Ліги націй / sports.kz

В Астані завершився перший матч дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА, в якому футболісти збірної Грузії в Лізі D (група 1) перемогли команди Казахстану з рахунком 0:2.

Історичний м'яч в турнірі забив на 69 хвилині форвард грузинської збірної Георгій Чакветадзе.

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Грузин увійшов до штрафної, трохи змістився зліва в центр, та завдав удар у дальній верхній кут воріт. Через 5 хвилин м'яч у власну сітку зрізав Сергій Малий – 0:2.

Зазначимо, що у перший ігровий день Ліги націй також відбудуться матчі Німеччина – Франція, Чехія – Україна, Вельс – Ірландія, Вірменія – Ліхтенштейн, Латвія – Андорра, Гібралтар – Македонія, Норвегія – Кіпр, Словенія – Болгарія.

Казахстан – Грузія 0:2

Голи: Чакветадзе, 69, Малий, 74 (авт)

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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