Визначився історичний переможець у першому матчі Ліги націй

В Астані завершився перший матч дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА, в якому футболісти збірної Грузії в Лізі D (група 1) перемогли команди Казахстану з рахунком 0:2.

Історичний м'яч в турнірі забив на 69 хвилині форвард грузинської збірної Георгій Чакветадзе.

Читайте також: Чехія – Україна: історія протистоянь команд та цікаві факти перед матчем Ліги націй

Грузин увійшов до штрафної, трохи змістився зліва в центр, та завдав удар у дальній верхній кут воріт. Через 5 хвилин м'яч у власну сітку зрізав Сергій Малий – 0:2.

Зазначимо, що у перший ігровий день Ліги націй також відбудуться матчі Німеччина – Франція, Чехія – Україна, Вельс – Ірландія, Вірменія – Ліхтенштейн, Латвія – Андорра, Гібралтар – Македонія, Норвегія – Кіпр, Словенія – Болгарія.

Казахстан – Грузія 0:2

Голи: Чакветадзе, 69, Малий, 74 (авт)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24