Визначився найкращий гравець УПЛ в липні
Визначився найкращий футболіст чемпіонату України за підсумками липня.
За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став нападник "Динамо" Беньямін Вербіч, пише офіційний сайт УПЛ.
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У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні: 1 тур – Олександр Караваєв ("Зоря"), 2 тур – Дмитро Хльобас ("Десна"). А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Цуріков ("Олександрія"), Марлос ("Шахтар"), Сергій Воронін ("Львів"), Віталій Балашов ("Олімпік"), Беньямін Вербіч ("Динамо").
Всього у голосуванні взяло участь близько 3100 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:
Беньямін Вербіч – 47 % голосів;
Марлос – 26 %;
Дмитро Хльобас – 16 %;
Віталій Буяльський – 4 %;
Андрій Цуріков – 3 %;
Віталій Балашов – 2 %;
Сергій Воронін – 1 %;
Олександр Караваєв – 1 %.
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