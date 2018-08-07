Визначився найкращий гравець УПЛ в липні

Визначився найкращий футболіст чемпіонату України за підсумками липня.

За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став нападник "Динамо" Беньямін Вербіч, пише офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: Славія – Динамо: неочікуваний прогноз букмекерів на матч Ліги Чемпіонів

У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні: 1 тур – Олександр Караваєв ("Зоря"), 2 тур – Дмитро Хльобас ("Десна"). А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Цуріков ("Олександрія"), Марлос ("Шахтар"), Сергій Воронін ("Львів"), Віталій Балашов ("Олімпік"), Беньямін Вербіч ("Динамо").

Всього у голосуванні взяло участь близько 3100 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Беньямін Вербіч – 47 % голосів;

Марлос – 26 %;

Дмитро Хльобас – 16 %;

Віталій Буяльський – 4 %;

Андрій Цуріков – 3 %;

Віталій Балашов – 2 %;

Сергій Воронін – 1 %;

Олександр Караваєв – 1 %.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24