Визначився переможець World Press Photo: неймовірні роботи авторів

В Амстердамі оголосили переможців міжнародного конкурсу World Press Photo. За перемогу змагалися п’ятеро фотографів.

Найкращою фотографією 2017 року була визнана робота фотографа з Венесуели Роналдо Шемідта, зроблена під час мітингів у країні проти Ніколаса Мадуро, повідомляється на офіційному сайті конкурсу. На ній зображений активіст, охоплений вогнем. Дія відбувалася 3 травня в Каракасі під час мітингу проти президента Венесуели. Одяг 28-літнього Хосе Віктора Саласара Балси загорівся через вибух паливного баку мотоцикла, який підпалили. Чоловіка госпіталізували з опіками першої та другої стадії.

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Ще дві фото представив Авор Прікетт, який фотографує для The New York Times. Його дві роботи – з гарячих точок – звільненого від терористів ІДІЛ міста Мосул.

Також серед номінантів була робота з місця теракту у Лондоні.

Жертви серед Рохінджа, які втікали від етнічних чисток у М’янмі.

Та портрет 14-літньої дівчинки, яка втекла від терористів "Боко харам" у Нігерії.